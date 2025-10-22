विज्ञापन

1500 करोड़ की मालकिन का मजेदार जवाब- मुझे क्या पता कितने का आता है दूध

दुनियाभर में मशहूर इस हस्ती की नेटवर्थ लगभग 1500 करोड़ रुपये है, लेकिन जानते हैं इसने कहा कि मुझे दूध की कीमत नहीं पता तो सोशल मीडिया पर खूब कमेंट आए.

1500 करोड़ की नेटवर्थ है इस सेलेब्रिटी की
नई दिल्ली:

किम कार्दशियन हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हर बार वो किसी न किसी वजह से चर्चा में बन जाती हैं. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें दूध का रेट नहीं पता है और सिंपल चीजों की कीमत क्या है ये उनका कॉन्सेप्ट भी नहीं है. किम का ये इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है. इस इंटरव्यू में किम ने अपनी लाइफ के बारे में ढेर सारी बातें कीं. जो खूब वायरल हो रही हैं. वैसे भी किम कार्दिशयन को अपनी ग्लैमरस लाइफ के लिए पहचाना जाता है. ऐसे में उनसे यह सवाल पूछना भी कुछ बेमानी से लगाता है.

किम ने किया खुलासा
पीपल डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, किम कार्दशियन ने खुलासा किया कि वह दूध की कीमतों पर नजर नहीं रख पा रही हैं और उन्हें साधारण चीजों की कीमतों का अंदाजा भी नहीं है. किम ने कॉल हर डैडी के एपिसोड में स्वीकार किया कि उन्हें किराने के सामान की बढ़ती कीमतों की कोई जानकारी नहीं है.

इस एपिसोड में होस्ट एलेक्स कूपर ने कन्फेस ऑर टेक्स्ट गेम के दौरान कार्दशियन से पूछा कि वो ग्लैमर पर साल में कितना खर्च करती हैं. किम ने जवाब दिया, हां, बहुत ज्यादा और फिर खुलासा किया कि हुलु पर कार्दशियन परिवार की स्टाइलिंग का खर्च प्रोडक्शन करता है इसलिए उन्हें कुल खर्चे के बारे में पता नहीं है.

कूपर ने कहा कि यह एक स्मार्ट कदम था, क्योंकि किम लगातार यह अनुमान लगाती रहीं कि उनकी ग्लैम टीम पर वास्तव में कितना पैसा खर्च होता है. उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है मुझे कुछ साधारण चीजों की कीमत का अंदाजा नहीं है. मुझे इस बारे में सोचने दीजिए.

दूध का रेट नहीं है पता
किम ने कहा कि मुझे कुछ साधारण चीजों की कीमत का अंदाजा नहीं है, जो असल में होती ही है. आप जानते हैं. मैं दूध के एक कार्टन की कीमत के बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी. हालांकि उन्हें इसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया. लेकिन किम कार्दशियन अपनी बेबाकी के लिए पहचानी जाती हैं. 

