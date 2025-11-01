एक्ट्रेस ने 56 साल पुराने चांद पर जाने वाले मिशन को बताया फेक, बोलीं- यह एक नाटक था, NASA ने दिया जवाब

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रियलिटी टीवी क्वीन किम कार्दशियन के इस दावे को खारिज कर दिया है कि 1969 में अपोलो 11 का चांद पर पहली बार इंसान को उतारने वाला अंतरिक्ष मिशन फर्जी था. बता दें, 'द कार्दशियन्स' के नए एपिसोड में उन्होंने ने कहा कि उन्हें लगता है कि अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन का चांद पर पहली बार उतरना एक कल्पना थी. किम कार्दशियन ने अपनी लंबे समय से चली आ रही टीवी सीरीज 'द कार्दशियन्स' के लेटेस्ट्स एपिसोड में अपने को- स्टार सारा पॉलसन से कहा कि उन्हें लगता है कि चंद्रमा पर उतरना "हुआ ही नहीं" था, वो महज एक कल्पना थी. बता दें, नए एपिसोड में, किम कार्दशियन को पॉलसन को अंतरिक्ष यात्री बज एल्ड्रिन का इंटरव्यू दिखाते हुए देखा जा सकता है. बता दें, उन्होंने भी नील आर्मस्ट्रांग के साथ अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद की सतह पर पहला कदम रखा था.

जिसके बाद किम कार्दशियन ने बताया कि उन्हें इस बात का यकीन तब हुआ जब उन्होंने ऑनलाइन बज एल्ड्रिन के एक इंटरव्यू का वीडियो देखा. उन्होंने कहा कि उस इंटरव्यू में एल्ड्रिन की कमेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि चांद पर उतरना कभी हुआ ही नहीं था.

नासा का अंतरिक्ष मिशन था नाटक?

किम कार्दशियन ने बताया, 1970 के दशक से ही,यह धारणा फैलाई जा रही है, जिसमें नासा के अंतरिक्ष मिशन के बारे में बताया जा रहा है. उस समय दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने इसे लाइव देखा होगा, लेकिन वास्तव में एक नाटक था.

नासा ने किम कार्दशियन के दावे का किया खंडन

किम कार्दशियन के दावे के बाद, अमेरिकी परिवहन सचिव और नासा के कार्यकारी प्रशासक, सीन डफी ने उनके इस दावे का खंडन कर दिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, हां,किम कार्दशियन, हम पहले भी चांद पर जा चुके हैं... वो भी 6 बार. अब और अच्छी बात ये है कि NASAArtemis, POTUS के नेतृत्व में ऐसा फिर से होने जा रहा है. हमने पिछली अंतरिक्ष दौड़ जीती थी और हम यह भी जीतेंगे.

बता दें, साल 2026 में, 'आर्टेमिस II मिशन' के तहत नासा अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के चारों ओर 10 दिनों की यात्रा पर भेजने वाला है.

किम को इस सवाल के जवाब के बाद लगा था अंतरिक्ष मिशन फेक

दरअसल किम कार्दशियन ने एक वीडियो का हवाला दिया जिसमें 95 वर्षीय बज एल्ड्रिन से पूछा गया था कि अपोलो मिशन के दौरान "सबसे डरावना पल" कौन सा था. अपने फोन से पढ़ते हुए, कार्दशियन ने एल्ड्रिन के हवाले से कहा: 'कोई डरावना पल नहीं था, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं'. इसके बाद किम ने कहा: 'तो मुझे लगता है कि ऐसा हुआ ही नहीं'. जिसके बाद नासा ने इस दावे का खंडन किया.