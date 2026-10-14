Pisces Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी से मतभेद बढ़ने की आशंका, नए अधिकारी से व्यवस्था बेहतर होगी

Pisces Tarot Card Horoscope 14 October 2026 Meen Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी के साथ बढ़ते वैचारिक मतभेद मानसिक तनाव का कारण हो सकता हैं.इस समय खुद को शांत रखने की कोशिश विफल होती नजर आयेगी. नई संपत्ति को खरीदने पर परिजनों के बीच असहमति का वातावरण बन रहा है. इस स्थिति में कोई भी स्पष्ट निर्णय देने में परेशानी अनुभव होगी. व्यर्थ का तनाव न करें. अपने इश्वर पर भरोसा मजबूत रखें. ससुराल पक्ष रिश्ते सुधारने की कोशिश करें .

व्यवसायिक/ Professional

कार्य क्षेत्र में पुरानी बातों को लेकर तनाव हो सकता है. नया आया अधिकारी पुरानी फाइलों और रिकॉर्ड्स की जांच कर सकते हैं. इस स्थिति में कागजों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस करेंगे. अपने अधूरे कार्यों को समय पर पूरा करें. किसी के भी साथ गलत व्यवहार ना करे. नीचे पद पर करने वाले लोगों का सम्मान बनाए रखें. बात बात पर किसी को छोटा दिखाने की कोशिश ना करें. जो बीत चुका हैं. उन्हें लेकर परेशानियां न बढ़ाएं .

स्वास्थ्य/Health

पेट में दर्द के कारण सभी तरह के गरिष्ठ भोजन से परहेज कर सकते हैं.चिकित्सक से परामर्श लेते रहे.

आर्थिक स्थिति/Finance

कानूनी मामलों में काफी धन खर्च हो सकता है. अनावश्यक खर्चों से दूर रहे.

रिश्ते/Relationship

परिवार का साथ मजबूती से बनाए रखें. यदि स्थितियां खराब है,तो उन्हें सुधारने का प्रयास करें.