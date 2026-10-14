Capricorn Tarot Card Rashifal: आलोचना करने वाले साथियों से दूरी, घर में बदलाव पर विचार

Capricorn Tarot Card Horoscope 14 October 2026 Makar Tarot Card Rashifal: जो बातें जीवन में कभी महत्व नहीं रखती हैं. उन्हें लेकर परेशान ना हो. अपने परिवार के सदस्यों के साथ संयमित भाषा को उपयोग करें. घर की महिलाओं के कार्यों पर टीका टिप्पणी न करें. बच्चों और बुजुर्ग लोगों की सेहत का विशेष ख्याल रखें. आपके छोटे-छोटे सहयोग से जीवन साथी को प्रसन्नता हो सकती है. इस बात का ख्याल रखें .घर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं. इन बदलावों के होने से थोड़ी परेशानी अनुभव कर सकते हैं.इस स्थिति में अपनी नाराजगी जाहिर ना करें.

व्यवसायिक/ Professional

अनावश्यक लोगों और स्थितियों को अपने कार्यों पर प्रभाव ना डालने दे. आलोचना करने वाले सहयोगियों के साथ रिश्ते सीमित करें. किसी को ऐसा कोई मौका ना दे, कि वो आपके खिलाफ बातें करें. कार्यों को समय पर पूरा कर अपनी छवि बेहतर बनाए रखें. तेज गुस्सा आने पर कोई प्रतिक्रिया न दें. कुछ समय शांत रहकर गुस्से पर नियंत्रण किया जा सकता है. किसी के बहकावे में आकर किसी के साथ विवाद ना करें.

स्वास्थ्य/Health

बिना चिकित्सा से सलाह के दवाओं का सेवन सोच समझकर करें.कई बार दवाओं के दुष्परिणामों से काफी परेशानी सहन करनी पड़ सकती है.

आर्थिक स्थिति/Finance

जरूर से ज्यादा खरीदारी से पैसों की बर्बादी हो सकती है. अनावश्यक खर्चों को सीमित करें.

रिश्ते/Relationship

जो लोग अपने रिश्ते को नाम देने में परेशान हो रहे हैं. उनके लिए समय उत्तम है.