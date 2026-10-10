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Sagittarius Tarot Card Rashifal: पैसों की चिंता बढ़ेगी, जमीन खरीदने या संपत्ति बेचने का विचार

Sagittarius Tarot Card Horoscope 10 October: Six of pentacles की ऊर्जा आर्थिक परेशानियों के चलते पारिवारिक संपत्ति बेचने पर विचार, नौकरी में बदलाव कर कृषि करने की सोच और समझदारी और सूझबूझ से जीवन में स्थिरता लाने की बात लेकर आ सकती है आईए जानते हैं ,धनु राशि वाले जातकों के जीवन,रिश्तों,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Sagittarius Tarot Card Rashifal: पैसों की चिंता बढ़ेगी, जमीन खरीदने या संपत्ति बेचने का विचार
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 10 October 2026 | Dhanu Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Tarot Card Horoscope 10 October 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी के साथ किए गए निवेशों और आर्थिक योजनाओं की चर्चा कर सकते हैं. कुछ आर्थिक  परेशानियों के चलते पारिवारिक संपत्ति के कुछ हिस्से को बेचने की आवश्यकता पड़ सकती है. इस समय प्राप्त धनराशि का उपयोग किसी निजी संपत्ति को व्यावसायिक रूप देने में किया जा सकता है. परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह से आ रही परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का प्रयास करेंगे. बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें. उनके कार्यों को पूरा करने में उनका सहयोग कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional

किसी बड़े निवेश से प्राप्त प्रतिफल का उपयोग कृषि संबंधी जमीन खरीदने में कर सकते हैं.अपनी नौकरी को छोड़कर उन्नत तरीके से कृषि करने पर विचार कर सकते हैं. इस समय कुछ अनचाही परिस्थितियों के चलते कार्य क्षेत्र में काफी समस्याएं आ सकती है. जीवनसाथी के व्यवसाय में थोड़ी नवीनता लाने का प्रयास करेंगे. संपत्ति की खरीद स्वरूप करते समय दस्तावेजों की अच्छे से जांच पड़ताल जरूर  करें.कागजों में जरा भी हेर-फेर नुकसान आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है. 

स्वास्थ्य/Health

ज्यादा शारीरिक श्रम न करने के कारण वजन में वृद्धि हो सकती है. बढ़ता हुआ वजन कई बीमारियों को साथ ला सकता है. 

आर्थिक स्थिति/Finance

छोटी-छोटी धनराशि की बचत कर अच्छी खासी धनराशि जमा कर सकते  हैं. इस जमा पूंजी का उपयोग किसी छोटी योजना में लंबे समय के लिए करेंगे. 

रिश्ते/Relationship

जो लोग आपके जीवन से दूर जा चुके हैं .उन्हें बार-बार याद कर मन को दु:खी ना करें.
 

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