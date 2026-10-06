Libra Tarot Card Rashifal: बिजनेस को आगे बढ़ाने की तैयारी, पिता की मदद और अधिकारियों का साथ मिल सकता है

Libra Tarot Card Horoscope 06 October 2026 Tula Tarot Card Rashifal: जिन कार्यों के बारे में पूरी जानकारी ना हो, उनको शुरू करने की जल्दबाजी न करें.पहले कार्यों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करें. परिवार में दादा-दादी के सहयोग से घर में सजावट के कार्य को शुरू किया जा सकता है. इस समय व्यर्थ की चीजों को घर से बाहर कर सकते हैं. अपनी रचनात्मक सोच को धन कमाने के विकल्प के रूप में सामने रख सकते है. अपनी क्षमता पर विश्वास करें और दूसरों की आलोचना से प्रभावित न हो.

व्यवसायिक/ Professional

पशुपालन या कृषि संबंधी कार्यों से जुड़े लोगों को नई तकनीकी जानकारियों से स्वयं को समय-समय पर अपडेट करते रहना चाहिए. व्यवसाय में किसी बड़े अनुबंध को पूरा करने के लिए लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है. इस समय साझेदार के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे. लोन संबंधी कागजों पर जानकारी भरते समय सावधानी रखें .गलत जानकारी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है. सभी जरूरी दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही उन पर हस्ताक्षर करें. जल्दबाजी में या दूसरों के भरोसे में आकर गलत जगह पर हस्ताक्षर न करें. गुस्से या क्रोध की स्थिति में गलत शब्दों का उपयोग न करें. कार्य पूरा न होने के कारण आरोप लगाने की जगह सामने वाले की स्थिति को समझने की कोशिश करें.

स्वास्थ्य/Health

बदलते मौसम का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. इस समय खान-पान में पौष्टिकता लाएं.

आर्थिक स्थिति/Finance

किसी की आर्थिक मदद करते समय अपनी क्षमता का ध्यान अवश्य रखें. क्षमता से अधिक आर्थिक मदद करना स्वयं को परेशानी में डाल सकता है.

रिश्ते/Relationship

किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ मुलाकात पुरानी यादों को ताजा कर सकती है.सामने वाले के साथ प्रेम संबंध बन सकता हैं.