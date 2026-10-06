Leo Tarot Card Rashifal: व्यवसाय विस्तार के लिए लें मदद, उच्च अधिकारियों के साथ नई योजनाओं पर होगा काम

Leo Tarot Card Horoscope 06 October 2026 Singh Tarot Card Rashifal: इस समय ज्यादा भागदौड़ करना पड़ सकती है. परिवार में किसी बड़े कार्यक्रम के आयोजन को लेकर सभी लोगों को जिम्मेदारियां सौंप जा सके जा सकते हैं. जिसके चलते व्यस्तता अधिक रहेगी. इस समय व्यस्तता के चलते निजी कार्यों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है. संतान के कार्यों से असंतुष्ट हो सकते हैं. संतान से जुड़ी उम्मीदों का पूरा न होने से मन परेशान हो सकता है.

व्यवसायिक/ Professional

व्यवसाय विस्तार के लिए पिता से आर्थिक मदद ले सकते हैं. कार्य क्षेत्र में किसी अवसर पर राजनीतिक व्यक्ति से हुई मुलाकात राजनीति में प्रवेश का मौका दे सकती है. कुछ कार्यों को लेकर असंतुष्ट हो सकते हैं. मनचाही सफलता प्राप्त न होने से मन विचलित हो हो सकता है.उच्च अधिकारी के सानिध्य में कार्यों की नई योजनाएं बना सकते हैं.उच्च अधिकारी के साथ बढ़ती समीपता के कारण कार्य क्षेत्र में गलत अफवाहें फैल सकती है. किसी भी बात का प्रतिउत्तर ना देना दूसरों की मंशा को खराब कर सकता है.

स्वास्थ्य/Health

स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए हल्के-फुल्के व्यायाम नियमित दिनचर्या में शामिल करें. पर्याप्त पानी पिए, अच्छी नींद ले और पौष्टिक भोजन करें.

आर्थिक स्थिति/Finance

आर्थिक मामलों से संबंधित कागजों को व्यवस्थित रखें. किसी के साथ उधार लेनदेन करते समय में लिखित कार्यवाही अवश्य करें.

रिश्ते/Relationship

पुराने पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर करें.सास-श्वसुर को तीर्थ यात्रा पर ले जा सकते है.

