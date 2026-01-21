विदेश से आकर जूही परमार ने लिया उठाया दाल-चावल का लुत्फ, वीडियो शेयर कर के लिखा- दुनिया भर के पकवानों पर भारी

टेलीविजन में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास पहचान रखने वाली अभिनेत्री जूही परमार अक्सर जिंदगी के पल शेयर करती रहती हैं. उन्होंने मंगलवार को मजेदार अंदाज में बताया कि भारतीयों का दिल हमेशा घरेलू स्वाद और सादगी भरे खाने पर ही अटका रहता है. उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में वह और उनकी बेटी सोसायटी में बैग लेकर भागते हुए और घर के अंदर आते ही वे किसी से मिलने के बजाए डाइनिंग में बैठते हुए और फिर बड़े चाव से दाल-चावल खाने हुए दिखाई दे रही हैं. इसमें इमोशन जोड़ने के लिए जूही ने 'कभी खुशी कभी गम' गाना ऐड किया.

उन्होंने पोस्ट के जरिए बताया कि चाहे कितना भी विदेश घूमें, भारतीयों का दिल हमेशा घरेलू स्वाद और सादगी भरे खाने पर ही अटका रहता है. दाल-चावल जैसा साधारण लेकिन प्यार भरा खाना दूर रहने पर बहुत ज्यादा याद आता है. जूही ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, "कहते हैं कि आप किसी भारतीय को भारत से बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन भारत को किसी भारतीय के दिल से नहीं निकाल सकते. दुनिया घूमने में बहुत मजे आते हैं और साथ ही, खुशी भी मिलती है. कोई गम भी नहीं होता है. बस एक कमी रहती है कि वो है परिवार और घर के खाने की. हर भारतीय को दाल-चावल की बहुत याद आती है. हमें कितनी ज्यादा याद आई, यह हमारी खुशी देखकर साफ पता चलता है. बताइए, आपमें से कौन-कौन इससे जुड़ सकता है?"

जूही टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री हैं. वे हाल ही में टीवीएफ के फैमिली शो 'ये मेरी फैमिली' में नजर आई थीं. यह शो 90 के दौर पर बना एक फैमिली ड्रामा है. स्ट्रीम होने के बाद इसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया था. इसके 4 सीजन आ चुके हैं और सभी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था. शो में राजेश कुमार लीड एक्टर और जूही परमार लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिखीं थीं.