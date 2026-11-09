रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई रणबीर कपूर की 'रामायण', पहले 4 दिन में कमाई का इतना रहा अंतर

बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह का दबदबा कायम है. रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1' सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद चर्चा में है, लेकिन पहले चार दिनों की कमाई के मामले में यह रणवीर सिंह की ‘धुरंधर: द रिवेंज' से पीछे रह गई. बड़े बजट, शानदार स्टारकास्ट और दर्शकों की उम्मीदों के बावजूद ‘रामायण' पहले वीकेंड में ‘धुरंधर 2' का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई. दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस आंकड़े हिंदी सिनेमा में बड़े सितारों की लोकप्रियता और दर्शकों के बीच फिल्मों को लेकर बने उत्साह की तस्वीर दिखाते हैं.

‘रामायण' ने पहले 4 दिनों में कितनी कमाई की?

रणबीर कपूर और यश स्टारर ‘रामायण: पार्ट 1' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले चार दिनों में 238.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. फिल्म 5 नवंबर, गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. पहले दिन फिल्म ने 64.85 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शानदार शुरुआत की.

इसके बाद शुक्रवार को फिल्म का कलेक्शन 48.05 करोड़ रुपये रहा. शनिवार को दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली और फिल्म ने 69.80 करोड़ रुपये का कारोबार किया. वहीं रविवार, 8 नवंबर को दिवाली और लक्ष्मी पूजा के मौके पर फिल्म ने 56.15 करोड़ रुपये कमाए.

इस तरह फिल्म का पहले चार दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 238.85 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. हालांकि, रविवार की कमाई शनिवार के मुकाबले कम रही.

‘धुरंधर: द रिवेंज' ने बनाया था 411 करोड़ का रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर: द रिवेंज' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले चार दिनों में 411.12 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. इसमें पेड प्रीव्यू की कमाई शामिल नहीं है. पेड प्रीव्यू जोड़ने के बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 454.12 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था.

फिल्म ने पहले दिन 102.55 करोड़ रुपये की कमाई की थी. दूसरे दिन इसका कलेक्शन 80.72 करोड़ रुपये रहा. शनिवार को फिल्म ने 113 करोड़ रुपये और रविवार को 114.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया. पहले चार दिन में फिल्म का नेट कलेक्शन 400 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया था. इस आंकड़े के मुकाबले ‘रामायण' की कमाई काफी पीछे रही.

दोनों फिल्मों की कमाई में कितना अंतर?

पहले चार दिन के इंडिया नेट कलेक्शन की तुलना करें तो ‘धुरंधर: द रिवेंज' ने 411.12 करोड़ रुपये कमाए, जबकि ‘रामायण: पार्ट 1' का कलेक्शन 238.85 करोड़ रुपये रहा. इस हिसाब से दोनों फिल्मों के बीच 172.27 करोड़ रुपये का अंतर है. यानी ‘रामायण' पहले चार दिनों में ‘धुरंधर 2' के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों तक नहीं पहुंच पाई.

यह तुलना इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों फिल्मों के बजट और दर्शकों के वर्ग में अंतर है. ‘रामायण' का बजट 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया गया है, जबकि ‘धुरंधर: द रिवेंज' का बजट 250 करोड़ रुपये है.

रणवीर सिंह की फिल्म को क्यों मिली बड़ी बढ़त?

‘धुरंधर: द रिवेंज' को A सर्टिफिकेट मिला, जबकि ‘रामायण' को U सर्टिफिकेट दिया गया है. यानी ‘रामायण' को हर उम्र के दर्शक देख सकते हैं, जबकि ‘धुरंधर 2' का दर्शक वर्ग सीमित हो सकता है. इसके बावजूद रणवीर सिंह की फिल्म ने पहले चार दिनों में बड़ी बढ़त हासिल की. फिल्म के बॉक्स ऑफिस आंकड़े दर्शकों के बीच इसकी मजबूत पकड़ दिखाते हैं. ‘धुरंधर: द रिवेंज' की कमाई में गल्फ देशों का कलेक्शन शामिल नहीं होने की बात भी कही जा रही है. ऐसे में फिल्म की अंतरराष्ट्रीय कमाई को लेकर भी चर्चा बनी हुई है.

‘धुरंधर: द रिवेंज' के जरिए रणवीर सिंह ने बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. फिल्म के शानदार कलेक्शन ने उन्हें हिंदी सिनेमा के मजबूत बॉक्स ऑफिस सितारों में शामिल किया है. पहले दिन की रिकॉर्ड तोड़ कमाई से लेकर पहले वीकेंड के शानदार आंकड़ों तक, फिल्म ने सिनेमाघरों में दर्शकों की मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई.

वहीं ‘रामायण: पार्ट 1' के लिए आगे का बॉक्स ऑफिस सफर अहम रहने वाला है. फिल्म को आने वाले दिनों में दर्शकों की प्रतिक्रिया और वीकडे कलेक्शन के आधार पर अपनी कमाई बढ़ाने का मौका मिलेगा. फिलहाल पहले चार दिनों की कमाई के आंकड़ों में रणवीर सिंह की ‘धुरंधर: द रिवेंज' आगे है और रणबीर कपूर की ‘रामायण' इस रिकॉर्ड को तोड़ने में पीछे रह गई है.