विज्ञापन

सड़क हादसे का शिकार हुईं अभिनेत्री नोरा फतेही, गाड़ी को टक्कर मारने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार

हादसे की जानकारी देते हुए मुंबई पुलिस ने कहा कि अभिनेत्री को तुरंत फर्स्ट एड के लिए पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई. नशे में धुत ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया.

Read Time: 2 mins
Share
सड़क हादसे का शिकार हुईं अभिनेत्री नोरा फतेही, गाड़ी को टक्कर मारने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार
सड़क हादसे में अभिनेत्री मामूली रूप से घायल हुई हैं.
मुंबई:

बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही का शुक्रवार करीब 4 बजे उपनगरीय अंबोली के लिंक रोड के पास एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हो गया. कार दुर्घटना में अभिनेत्री मामूली रूप से घायल हो गईं. पुलिस ने इस सिलसिले में विनय सकपाल नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है. जिसका उम्र 27 साल की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार विनय ने ही कथित तौर पर कार को टक्कर मारी थी, जिसमें अभिनेत्री सवार थीं. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि संदेह है कि विनय शराब के नशे में था. नोरा सनबर्न संगीत समारोह में एक हिस्सा लेने के लिए जा रही थीं, तभी यह हादसा हुआ.

रैश ड्राइविंग का केस दर्ज

जानकारी के अनुसार उन्हें फर्स्ट एड के लिए पास के हॉस्पिटल ले जाया गया. हालांकि इस घटना के बावजूद, उन्होंने फेस्टिवल में परफॉर्म करने का फैसला किया. मुंबई पुलिस ने कहा, उन्हें तुरंत फर्स्ट एड के लिए पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई. नशे में धुत ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया. पुलिस ने नशे में धुत ड्राइवर के खिलाफ रैश ड्राइविंग और नशे में गाड़ी चलाने से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

बता दें सनबर्न, जो पारंपरिक रूप से गोवा में होता है, इस साल मुंबई में हो रहा है. 3 दिन का यह गाला 21 दिसंबर को खत्म होगा. साल 2007 में शुरू हुआ सनबर्न, शुरू में गोवा के वागाटोर में होता था. बाद में, यह 2016 से 2018 तक पुणे में शिफ्ट हो गया और फिर गोवा लौट आया. और अब, फैंस मुंबई में इसका नया एडिशन देख रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Actress Nora Fatehi, Nora Fatehi Road Accident, Road Accident, Nora Fatehi Accident, Nora Fatehi News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com