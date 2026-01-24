SWAYAM पोर्टल में छात्रों का रजिस्ट्रेशन क्यों है जरूरी, जानें क्या हैं फायदे

अगर आप पढ़ाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नई स्किल सीखना चाहते हैं या बिना ज्यादा खर्च किए सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं, तो SWAYAM पोर्टल के बारे में जान लेना बेहतर होगा. देश में डिजिटल एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया SWAYAM आज लाखों छात्रों और युवाओं के लिए पढ़ाई का आसान रास्ता बन चुका है. SWAYAM एक ऐसा सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां स्कूल लेवल से लेकर पोस्ट-ग्रेजुएशन तक के कोर्स उपलब्ध हैं. यहां पढ़ाई किसी एक शहर, कॉलेज या क्लासरूम तक सीमित नहीं रहती. मोबाइल, टैब या लैपटॉप के जरिए कभी भी और कहीं से भी कोर्स किए जा सकते हैं. लेकिन SWAYAM पर सिर्फ वीडियो देख लेना काफी नहीं है. अगर आप इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो यहां रजिस्ट्रेशन करना बेहद जरूरी हो जाता है.



रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है

SWAYAM पोर्टल पर बिना रजिस्ट्रेशन के भी स्टडी मटीरियल और वीडियो लेक्चर देखे जा सकते हैं. लेकिन जैसे ही बात कोर्स में नामांकन, असाइनमेंट, टेस्ट या सर्टिफिकेट की आती है, वहां रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता है. रजिस्ट्रेशन के बाद छात्र को अपना पर्सनल डैशबोर्ड मिलता है. इसी डैशबोर्ड पर कोर्स की प्रोगरेस, असाइनमेंट, टेस्ट और जरूरी अपडेट्स दिखाई देते हैं. इससे पढ़ाई बिखरी हुई नहीं रहती और पूरा लर्निंग प्रोसेस ऑर्गनाइज्ड तरीके से चलता है.



सर्टिफिकेट और क्रेडिट का फायदा

SWAYAM के कई कोर्स ऐसे हैं, जिनमें परीक्षा देकर सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है. यही सर्टिफिकेट आगे चलकर पढ़ाई या नौकरी में काम आते हैं. कुछ मामलों में इन सर्टिफिकेट्स को यूनिवर्सिटी क्रेडिट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते संबंधित नियम पूरे हों. मतलब यह कि ऑनलाइन की गई पढ़ाई को कॉलेज आपकी डिग्री की पढ़ाई में जोड़ सकता है. यही वजह है कि रजिस्ट्रेशन के बिना SWAYAM का असली फायदा नहीं मिल पाता.



छात्रों को मिलते हैं ये बड़े फायदे

SWAYAM पर मौजूद कोर्स किसी सामान्य वेबसाइट की तरह नहीं हैं. यहां वीडियो लेक्चर, पढ़ने की सामग्री और स्टडी कंटेंट देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों और अनुभवी शिक्षकों ने तैयार किए हैं. इसका फायदा यह होता है कि छात्रों को एक ही जगह पर क्वालिटी कंटेंट मिलता है, वो भी बिना फीस या बहुत कम खर्च में.

SWAYAM का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां पढ़ाई मुफ्त है. वीडियो लेक्चर, नोट्स और टेस्ट के लिए अलग से फीस नहीं देनी पड़ती. छात्र किसी भी डिवाइस से पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वह मोबाइल हो या लैपटॉप. कोर्स पूरा करने के बाद मिलने वाला सर्टिफिकेट करियर को मजबूत करता है. इसके अलावा विज्ञान, कला, इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं जैसे कई विषयों में कोर्स उपलब्ध हैं, जिससे छात्रों को अपनी रुचि और जरूरत के हिसाब से सीखने का मौका मिलता है.

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

SWAYAM पर रजिस्ट्रेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है. इसके लिए swayam.gov.in वेबसाइट खोलनी होती है. वहां Sign In या Register के ऑप्शन पर क्लिक करके आधार या ईमेल के जरिए प्रोफाइल बनाई जा सकती है. इसके बाद मनपसंद कोर्स चुनकर एनरोल किया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन के बाद छात्र अपनी पूरी लर्निंग जर्नी को ट्रैक कर सकते हैं और समय पर असाइनमेंट व टेस्ट पूरे कर सकते हैं.



कुल मिलाकर SWAYAM में रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं है. यह ऑनलाइन पढ़ाई को गंभीर तरीके से शुरू करने का पहला कदम है. बिना रजिस्ट्रेशन SWAYAM सिर्फ देखने का प्लेटफॉर्म रह जाता है, जबकि रजिस्ट्रेशन के बाद यही पोर्टल पढ़ाई, परीक्षा और सर्टिफिकेट तक का पूरा रास्ता खोल देता है. यही कारण है कि आज देश भर में छात्र और नौकरीपेशा युवा तेजी से SWAYAM पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं.

