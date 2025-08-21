जेल की सुरक्षा में दूसरे राज्य की पुलिस क्यों? जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

Jail Security in India: क्या आप जानते हैं कि देश की जेलों में सिर्फ लोकल पुलिस ही नहीं बल्कि कई बार दूसरे राज्यों की पुलिस भी तैनात रहती है. यह कोई आम नियम नहीं है. इसके पीछे कई सुरक्षा और प्रशासनिक कारण (Why other state police are deployed in Indian jails) छुपे होते हैं, जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं. दरअसल, जेलें सिर्फ अपराधियों को रखने की जगह नहीं हैं. यहां शांति, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी (Why Indian jails need police from different states) होता है. इसलिए जेल प्रशासन कई बार दूसरे राज्य की पुलिस (Role of police from other states in prison security) को बुलाता है. ऐसे में आइए जानते हैं, इसके 5 सबसे बड़े कारण...

1. लोकल पुलिस पर दबाव कम करना

जेल में कई बार ऐसे कैदी होते हैं, जिनका स्थानीय इलाके या पुलिस से सीधा संबंध होता है. सिर्फ लोकल पुलिस की ही तैनाती से पक्षपात होने या फिर दबाव बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में जेल में शांति बनाए रखना मुश्किल हो जाता है. इसलिए, दूसरे राज्यों की पुलिस को लाया जाता है, ताकि निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल बना रहे.

2. हाई-प्रोफाइल कैदियों की सिक्योरिटी

कुछ कैदी राजनीतिक, आर्थिक या क्राइम में काफी महत्वपूर्ण होते हैं. ऐसे मामलों में, उनका सिक्योरिटी रिस्क सामान्य कैदियों से कई गुना ज्यादा होता है. लोकल पुलिस पर बाहरी दबाव भी पड़ सकता है. इसलिए, विशेष रूप से ट्रेंड दूसरे राज्य की पुलिस तैनात की जाती है, ताकि कोई घटना न हो और सिक्योरिटी लेवल हाई रहे.

3. जेल स्टाफ और नागरिकों की सुरक्षा

जेल में हिंसा, विद्रोह या पलायन जैसी घटनाएं कभी-कभी होती हैं. दूसरे राज्यों की पुलिस तैनात करने से भेदभाव या स्थानीय दबाव की आशंका कम हो जाती है. इससे जेल स्टाफ और अन्य कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित रहती है. साथ ही, यह जेल प्रशासन को यह सुविधा देता है कि वे किसी भी इमरजेंसी में तेजी से प्रतिक्रिया कर सकें.

4. स्पेशल ट्रेनिंग और एक्सपीरिएंस

कई बार दूसरे राज्यों की पुलिस के पास ऐसे स्पेशल ट्रेनिंग और एक्सपीरिएंस होते हैं, जो लोकल पुलिस के पास नहीं होते हैं. इनमें हाई-प्रोफाइल अपराधियों या आतंकवादियों की सुरक्षा. तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांतिपूर्ण कंट्रोल, बड़े क्राइम या जेल विद्रोह की स्थिति में तुरंत एक्शन लेने की क्षमता शामिल हैं. इस वजह से उन्हें जेल में तैनात करके सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखा जाता है.

5. कानूनी और प्रशासनिक कारण

कानून कहता है कि जेल प्रशासन को किसी भी परिस्थिति में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का अधिकार है. अगर किसी कैदी या स्थिति में विशेष खतरा हो, तो दूसरे राज्यों की पुलिस बुलाई जा सकती है. यह सुनिश्चित करता है कि सभी कैदी और स्टाफ सुरक्षित रहें. प्रशासनिक रूप से यह रणनीति जेलों में अनुशासन बनाए रखने और किसी भी समस्या से निपटने के लिए जरूरी है.