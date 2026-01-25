क्या आप भी किसी चीज के 'CEO of' हैं? जानिए Gen Z की इस मजेदार भाषा का असली मतलब

Gen Z slang : अगर आप इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स के कमेंट सेक्शन में समय बिताते हैं, तो आपने एक टर्म बार-बार देखा होगा 'CEO of'. किसी वीडियो के नीचे लिखा होता है "CEO of Late Comers" तो कहीं किसी डांस वीडियो पर कमेंट होता है "CEO of Expressions". पहली बार देखने पर शायद आपको लगे कि ये लोग इतनी कम उम्र में किसी कंपनी के मालिक कैसे बन गए? जबकि यहां CEO का मतलब किसी मल्टी-नेशनल कंपनी का बॉस होना बिल्कुल नहीं है.

दरअसल, आज के जेन जी (Gen G) डिक्शनरी में 'CEO of' का मतलब बिल्कुल बदल चुका है. आइए जानते हैं कि आखिर ये नया ट्रेंड क्या है और लोग इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं.

'CEO of' का मतलब क्या है?

जब कोई किसी काम में बहुत माहिर होता है, या फिर उसकी कोई एक आदत सबसे अलग और हटकर होती है, तो उसे उस चीज का 'CEO' घोषित कर दिया जाता है. यह किसी की तारीफ करने या किसी को चिढ़ाने का एक बहुत ही कूल और मजेदार तरीका है.

मान लीजिए, आपका कोई दोस्त हर पार्टी में सबसे पहले पहुंच जाता है, तो आप उसे "CEO of Punctuality" कह सकते हैं. वहीं, अगर कोई दोस्त हमेशा बहाने बनाता है, तो वह बन जाता है "CEO of Excuses".

कुछ समय पहले तक किसी को बेस्ट बताने के लिए GOAT (Greatest Of All Time) शब्द का इस्तेमाल होता था. 'CEO of' उसी का एक नया और थोड़ा ज्यादा देसी-विदेशी मिक्स फ्लेवर है. यह शब्द किसी व्यक्ति को किसी खास टैलेंट, स्टाइल या यहां तक कि किसी अजीब आदत में 'नंबर-1' का टैग देने के लिए इस्तेमाल होता है.