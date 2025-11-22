क्या होता है फॉरेंसिक साइंस? जानें भारत की किन यूनिवर्सिटीज में होती है इसकी पढ़ाई

फॉरेंसिक साइंस (Forensic Science) का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं, जो इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं. फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा क्राइम या बम धमाका होता है, तो मौका ए वारदात पर फॉरेंसिक टीम दौड़ी हुई जाती है और सबूतों को इकट्ठा करती है. इसके अलावा देश में हुए कई आतंकी हमलों और हाई प्रोफाइल मर्डर समेत बड़े क्राइम की तह तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की गहन जांच कर रिपोर्ट पेश करती है. आखिर क्या है फॉरेंसिक साइंस, कैसे काम करती है ये एजेंसी और भारत में कहां-कहां होती इसकी पढ़ाई? चलिए आपको बताते हैं.



क्या होता फॉरेंसिक साइंस? (What is Forensic Science)

फॉरेंसिक साइंस एक ऐसा वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन टूल है, जो टेक्नोलॉजी, लॉजिक और साइंस पर टिका है. चलिए अब आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर फॉरेंसिक साइंस क्या होता है? क्राइम स्पॉट पर छूटे फिंगरप्रिंट, बाल, नाखून, खून आदि ऐसे छोटे-छोटे सुराग, जिनकी मदद से फॉरेंसिक टीम क्राइम का विश्लेषण कर उसकी हकीकत का पता लगाती है. इन्हीं सुराग के आधार पर फॉरेंसिक टीम अपराधी को पकड़ने में सफल होती है. अगर आप भी फॉरेंसिक साइंस के बारे में अच्छी तरह जानना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत में इसकी पढ़ाई कहां-कहां होती है.

बिजनेसमैन राजू मंटेना के पास कितनी है दौलत? उदयपुर में जिनकी बेटी की शादी में नाच रहा पूरा बॉलीवुड



भारत में टॉप फॉरेंसिक कॉलेज (Top Forensic Colleges in India)

लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं फोरेंसिक विज्ञान संस्थान, दिल्ली

इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, मुंबई

उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

आईएफएस एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुणे

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश

गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर

फॉरेंसिक एक्सपर्ट वर्क सेक्टर ( Forensic Experts Work Sector)

सेंट्रल और स्टेट फॉरेंसिक लैब (CFSL/FSL)

क्राइम इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (CID)

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI)

पुलिस डिपार्टमेंट (Police)

प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियां (PDA)

साइबर क्राइम सेल (CCC)

कोर्ट लैबोरेटरी (CL)

रिसर्च संस्थान (Research Center)



फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या-क्या बनते हैं? (Forensic Expert Role)