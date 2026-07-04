डमी स्कूल क्या होते हैं, छात्रों के लिए क्यों हैं खतरनाक? जानें एजुकेशन एक्सपर्ट ने क्या कहा

डमी स्कूल को खत्म करने की मांग वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. ये रिट याचिका वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने दायर की है. उन्होंने कोर्ट से आग्रह करते हुए कहा गया, "राज्य दिन में स्कूल नहीं चला सकता और रात में बच्चों को कोचिंग फैक्ट्रियों के हवाले नहीं कर सकता”.दरअसल ummy School का चलन हाल ही समय में काफी तेजी से बढ़ा है. JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कई छात्र रेगुलर स्कूल जाने के जगह डमी स्कूल में दाखिला लेते हैं. ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय कोचिंग में जाकर पढ़ाई कर सकें. सरल शब्दों में समझा जाए तो छात्र का फोकस स्कूल जाने की जगह कोचिंग लेने पर होता है. लेकिन इस व्यवस्था से कई छात्रों को नुकसान पहुंच रहा है. क्यों डीम स्कूलों को खतरनाक माना जाता है. इसपर हमने बात की एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा से...

क्या होते हैं डीम स्कूल

डमी स्कूल छात्र केवल Enrollment करता है. स्कूल न जाने के बावजूद बोर्ड परीक्षा देने की पात्रता बने रहते है. छात्रों के डमी स्कूल चुनने का सिर्फ एक ही कारण होता है जो कि प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक लाना. डमी स्कूल चुनने से JEE, NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अधिक समय मिल जाता है. स्कूल जाने की जगह छात्र कोचिंग सेंटर जाकर पढ़ाई करते हैं.

आखिर क्यों इस तरह के स्कूल हैं खतरनाक?

कई एजुकेशन एक्सपर्ट डमी स्कूल को छात्रों के लिए खतरनाक मानते हैं. कई छात्र प्रतियोगी परीक्षा पर इतना ध्यान देते हैं कि बोर्ड परीक्षा के विषयों पर फोकस ही नहीं करते हैं. डमी स्कूल में दाखिला लेकर केवल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पर जुट जाते हैं. ऐसे में कई बार बोर्ड के नंबरों पर भी असर पड़ता है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने डमी स्कूल कल्चर को खतरनाक बताया है. उन्होंने कहा कि डमी स्कूल कल्चर को रोकना जरूरी है. ऐसे करने के लिए 11वीं में भी बोर्ड एग्जाम जरूर होनी चाहिए. 11वीं में बोर्ड एग्जाम होने से डमी स्कूल कल्चर अपने आप बंद हो जाएगा. छात्रों का फोकस 11वीं में बोर्ड परीक्षा पर होगा.

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