West Bengal HS Exam 2026: 12वीं की परीक्षा में अब परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर, हर सेंटर पर CCTV कैमरा

WBCHSE guidelines for board exams : पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (WBCHSE) ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए कमर कस ली है. इस बार परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी. तो बिना देर किए आइए जानते हैं WBCHSE इस बार क्या सख्त नियम लागू करने जा रही है.

काउंसिल ने साफ कर दिया है कि अब राज्य के हर परीक्षा केंद्र पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा. ये कैमरे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होंगे, बल्कि स्कूल के मुख्य गेट (एंट्री पॉइंट) और उस कमरे में जरूर होने चाहिए जहां प्रश्नपत्र रखे जाते हैं. सेंटर इंचार्ज को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे कैमरों की रिकॉर्डिंग को 30 अप्रैल 2026 तक सुरक्षित रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी जांच की जा सके.

बोर्ड परीक्षा में पहली बार इतनी सख्ती देखने को मिल रही है. अब छात्रों को परीक्षा हॉल में जाने से पहले मेटल डिटेक्टर से गुजरना होगा. पुलिस की मौजूदगी में स्कूल के टीचर और स्टाफ हर छात्र की अच्छे से चेकिंग करेंगे. पुलिस केवल तभी हस्तक्षेप करेगी जब वहां शांति भंग होने या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बनेगी. इसका मकसद मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अंदर जाने से रोकना है.

परीक्षा का समय और एंट्री के नियम