विजय दिवस के मौके पर दोस्तों से शेयर करें ये कोट्स, जवानों की बहादुरी को ऐसे करें याद

Vijay Diwas Quotes: हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है. ये दिन इतिहास के लिए बहुत ही खास रहा है. भारत के जाबाज और साहसी वीरों ने पाकिस्तानियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था. इस युद्ध के बाद बांग्लादेश नया देश बना. पाकिस्तान के 93 हजार सैनिकों के साथ भारतीय सेना के समक्ष ढाका में सरेंडर किया था. विजय दिवस सेना के वीर जवानों के साहस, अटूट समर्पण और पराक्रम की पराकाष्ठा का प्रतीक है.

देश अनंत काल तक अपने रणबांकुरों के शौर्य पर गर्व करता रहेगा. विजय दिवस के इस खास मौके पर शहीद जवानों को याद किया जाता है, इस दिन को याद करते हुए अपने दोस्तों, परिवारों और रिश्तेदारों को मैसेज भेज सकते हैं.

मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा

ये मुल्क मेरी जान है

इसकी रक्षा के लिए

मेरा दिल और जान कुर्बान है

जय हिन्द

विजय दिवस की शुभकामनाएं

मेरे शरीर से आती है वतन की मिट्टी की खुशबू,

दुश्मन को चटाता हूं धूल,

आसमान को भी भर लूं मुठ्ठी में,

मैं रेगिस्तान में भी खिला दूं फूल।।

लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है,

उछल रहा है जमाने में नाम-ए-आजादी।

विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

जो देश के लिए शहीद हुए

उनको मेरा सलाम है

अपने खून से जिस जमीं को सींचा

उन बहादुरों को सलाम है

जय हिन्द

विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं,

मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं,

करता हूँ उन्हें सलाम ए वतन पे मिटने वालों,

तुम्हारी हर साँस में तिरंगे का नसीब बसता है…

जय हिन्द

विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं

