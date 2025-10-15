विज्ञापन

उत्तराखंड में 1456 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, चार साल में इतना पहुंचा आंकड़ा

Uttarakhand Govt Jobs: उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम के दौरान कुल 1456 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं. इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहे.

उत्तराखंड में 1456 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, चार साल में इतना पहुंचा आंकड़ा
उत्तराखंड में युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
  • मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देहरादून में 1456 युवाओं को सचिवालय और शिक्षा विभाग में नियुक्ति पत्र सौंपे हैं
  • सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अब सरकारी नौकरियां केवल मेहनत और योग्यता के आधार पर दी जाएंगी
  • पिछले चार सालों में राज्य सरकार ने 26,500 से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्त किया है
उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर हुए बवाल के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैकड़ों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं. देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने कुल 1456 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया. इनमें सचिवालय प्रशासन विभाग में चयनित 109 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भी शामिल हैं, इनके अलावा शिक्षा विभाग में चयनित 1347 सहायक अध्यापक (एलटी) शामिल हैं. सीएम धामी ने नौकरी पाने वाले युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड में अब सरकारी नौकरी सिर्फ मेहनत और योग्यता के आधार पर मिलेगी, न कि किसी सिफारिश या भ्रष्टाचार से.

हजारों युवाओं को नौकरी

पिछले चार सालों में उत्तराखंड में 26,500 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका दिया गया है. सरकार की तरफ से बताया गया कि मुख्यमंत्री धामी ने खुद भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी मशीनरी के साथ बैठकर व्यापक रूपरेखा तैयार की है, जिससे एक ऐसी व्यवस्था बने, जिसमें केवल मेहनत और ईमानदारी ही सफलता की कुंजी हो.

विपक्ष ने लगाया था आरोप

जब उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) का पेपर लीक वाला मामला सामने आया, तो विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी. इस दौरान तमाम युवा भी सरकार के खिलाफ खड़े  नजर आए, हालांकि बाद में मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं के बीच जाकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और ये बवाल शांत हुआ. 

राज्य में कुल भर्तियां 

मार्च 2025: 1,232 नर्सिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति. दून मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए. 
जुलाई 2025: 212 पॉलिटेक्निक छात्रों को औद्योगिक इकाइयों में नौकरियां, सरकार ने दावा किया कि पॉलिटेक्निक संस्थानों से 65% युवाओं को रोजगार मिला. 
अगस्त 2025: 220 मेडिकल ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र मिला. कुल 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का रिकॉर्ड बनाया गया.
सितंबर 2025: जनजाति कल्याण विभाग के आश्रम पद्धति विद्यालयों में 15 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति. 
अक्टूबर 2025: 1,456 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र (109 समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी और 1,347 सहायक शिक्षक)
अन्य भर्तियां: 2025 में 4,405 ग्रुप-सी पदों पर भर्ती, 2,100 बेसिक शिक्षकों की भर्ती (जिलावार) और 241 पशुधन प्रसार अधिकारी पद... कुल 7,368 पदों पर अधिसूचना जारी.

