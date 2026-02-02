विज्ञापन

कौन सा अंग दान नहीं किया जा सकता? UPSC में अक्सर पूछे जाते हैं ट्रिक सवाल, क्या आपको पता है इसका जवाब

UPSC हर साल कई परीक्षाएं आयोजित करता है, जिनमें सिविल सेवा परीक्षा सबसे प्रमुख है. इस परीक्षा के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों का चयन होते है. इसके अलावा, UPSC केंद्र सरकार के समूह ‘ए’ और समूह ‘बी’ पदों पर नियुक्ति के लिए हर साल कई भर्ती परीक्षाएं और साक्षात्कार भी आयोजित करता है.

Read Time: 2 mins
Share
कौन सा अंग दान नहीं किया जा सकता? UPSC में अक्सर पूछे जाते हैं ट्रिक सवाल, क्या आपको पता है इसका जवाब
इंटरव्यू के दौरान आसान सवालों को भी इस तरह से घुमाकर पूछा जाता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं.

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एग्जाम क्रैक करना कोई आसान काम नहीं है. कई सालों की मेहनत के बाद जाकर कोई UPSC एग्जाम पास करने में सफल होता है. UPSC सिविल सर्विस एग्जाम को तीन स्टेज में बंटा गया है- प्रीलिमिनरी, मेन एग्जामिनेशन और पर्सनैलिटी टेस्ट/इंटरव्यू. पर्सनैलिटी टेस्ट/इंटरव्यू को क्रैक करना भी काफी मुश्किल होता है. इंटरव्यू के दौरान आसान सवालों को भी इस तरह से घुमाकर पूछा जाता है कि अच्छे से अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर आप UPSC एग्जाम की तैयार कर रहे हैं, तो इंटरव्यू राउंड को हल्के में न लें. 

कौन सा अंग दान नहीं किया जा सकता?

UPSC में कई तरह के ट्रिक सवाल पूछे जाते हैं, एक ऐसा ही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं. क्या आपको पता है कि कौन सा अंग दान नहीं किया जा सकता? इस आसान सवाल पर भी कई लोग कन्फ्यूज होते हैं. अगर आपने साइंस पढ़ी है तो इस सवाल को हल करना मुश्किल नहीं है. दरअसल शरीर में ऐसा कई अंग होते हैं जैसे आंख, लिवर, किडनी, जिन्हें दान किया जा सकता है. लेकिन दो ऐसा अंग है जो कि कभी दान नहीं किए जा सकते. एक ब्रेन और दूसरी स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसप्लांट किए गए जा सकते हैं. इसलिए अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे तो आप एक की जगह दोनों अंगों के बारे में बताए.

बता दें कि UPSC हर साल कई परीक्षाएं आयोजित करता है, जिनमें सिविल सेवा परीक्षा सबसे प्रमुख है. इस परीक्षा के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों का चयन होते है. इसके अलावा, UPSC केंद्र सरकार के समूह ‘ए' और समूह ‘बी' पदों पर नियुक्ति के लिए हर साल कई भर्ती परीक्षाएं और साक्षात्कार भी आयोजित करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UPSC Trick Questions, Which Organ Cannot Be Donated, General Science Question, Gk Question, UPSCprelims
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com