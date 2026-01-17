UPSC CSE 2025 पर्सनैलिटी टेस्ट की तारीख में हुआ बदलाव, अब इस दिन होगा 22 जनवरी को होने वाला टेस्ट

UPSC CSE 2025 Personality Test: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने CSE 2025 पर्सनैलिटी टेस्ट के शेड्यूल में बदलाव किया है. रिपब्लिक डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से 22 जनवरी, 2026 को दोपहर की शिफ्ट में होनेवाला पर्सनैलिटी टेस्ट अब कैंसिल कर दिया है. साथ ही नई डेट भी जारी की है. अब ये पर्सनैलिटी टेस्ट 27 फरवरी, 2026 को सुबह की शिफ्ट में होगा. बता दें कि 11 नवंबर को कमीशन ने CSE (मेन) का रिजल्ट घोषित किए था. जिसमें 2,736 कैंडिडेट्स अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई हुए थे. जिसके बाद 8 दिसंबर से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन (CSE) 2025 के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट शुरू हुए थे जो कि अभी भी चल रहे हैं.

जो भी उम्मीदवार पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए चुने गए हैं वो नीचे बताए गए डॉक्यूमेंट्स अपने साथ जरूर लेकर जाएं. पर्सनैलिटी टेस्ट राउंड के दौरान इनकी जरूरत पड़ती है.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स- (10वीं से लेकर अभी तक जो पढ़ाई की है उनरे सर्टिफिकेट्स)

रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट (अगर कोई हो)

EWS सर्टिफिकेट

PwBD सर्टिफिकेट

ट्रैवल अलाउंस फॉर्म

CSE 2026 की नोटिफिकेशन की तारीख टली

इसके अलावा, सिविल सर्विसेज़ एग्जामिनेशन (CSE) 2026 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS) एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन फिलहाल जारी नहीं किया जाएगा. ये पहले 14 जनवरी, 2026 को जारी होना था, लेकिन अब डिटेल्ड रिक्रूटमेंट नोटिस बाद में जारी किए जाएंगे. UPSC ने इनको जारी करने की तारीख टालते हुए कहा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, 2026 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, 2026 का नोटिफिकेशन, जो 14.01.2026 को जारी होने वाला था, अब एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से टाल दिया गया है और इसे सही समय पर जारी किया जाएगा.

UPSC के एग्जाम कैलेंडर 2026 के मुताबिक, CSE 2026 के लिए प्रीलिमिनरी एग्जाम टेंटेटिवली 24- 31 मई, 2026 के लिए शेड्यूल किए गए हैं.