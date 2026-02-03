UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख बढ़ी, नोट कर लें नई डेट

UP Board Class 12th Practical Exam date 2026 : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने इंटरमीडिएट के छात्रों को बड़ी राहत दी है. बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने आधिकारिक नोटिस जारी कर बताया है कि प्रथम चरण की प्रयोगात्मक (Practical) परीक्षाओं की आखिरी तारीख अब बढ़ा दी गई है.अब 4 फरवरी तक होंगे एग्जाम बोर्ड के शेड्यूल के मुताबिक, पहले ये परीक्षाएं 24 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक होनी थीं. लेकिन कई स्कूलों में प्रैक्टिकल बाकी रह जाने की वजह से छात्रों के भविष्य को देखते हुए अब इसे 4 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है.
#upboardryj #BoardPracticalExams2026 pic.twitter.com/x9XIWoRVYU— Madhyamik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh (@upboardpryj) February 2, 2026
केंद्रों को आखिरी चेतावनी बोर्ड ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी परीक्षा केंद्र हर हाल में 04 फरवरी तक प्रैक्टिकल पूरे करा लें. जिन छात्रों का प्रैक्टिकल किसी वजह से छूट गया था, उनके पास यह आखिरी मौका है. छात्र तुरंत अपने स्कूल से संपर्क करें.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं