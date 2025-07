Unique English Vocabulary: 'Elephant Memory' का मतलब जानते हैं आप? जानें अंग्रेजी के यूनिक वर्ड

Social media trending English Words: वक्त साथ-साथ हर चीज का बदलाव होता है, डे बाई डे हर चीज अपडेट हो रही है. ऐसे में हम भाषा को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं. सोशल मीडिया के जमाने में लैंग्वेज भी सोशल मीडिया वाली आ गई जिसका यूज आज के युवा जमकर कर रहे हैं. अंग्रेजी का इस्तेमाल आज-कल ज्यादा हो गया है. अगर आपको इस सोशल मीडिया के जमाने में अपडेट रहना है और थोड़ा इंटेलीजेंट भी दिखना है तो आपको अपनी अंग्रेजी शब्दों में कुछ यूनिक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आपकी भी अंग्रेजी Vocabulary अच्छी होगी और आपका भी इंप्रेशन जमेगा. इसलिए ndtv education लेकर आया आपके लिए English Vocabulary Series जिसमें आपको मिलेगा यूनिक -यूनिक वर्ड जिसका, इस्तेमाल आप अपनी बोल-चाल की भाषा में कर सकते हैं.

Elephant Memory- अब आपको ये वर्ड सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब है "बहुत अच्छी याददाश्त" या "कभी न भूलने वाली याददाश्त". इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है और वे चीजों को आसानी से नहीं भूलते हैं. तो आप ऐसे व्यक्ति है जिसके याददाश्त अच्छी है तो ' You are an Elephant Memory Person'.

"हाथी की याददाश्त" एक मुहावरा है जो हाथियों की असाधारण याददाश्त पर आधारित है. वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि हाथियों में वास्तव में बहुत अच्छी याददाश्त होती है, और वे लंबी दूरी तक याद रख सकते हैं, यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों और अन्य हाथियों को भी, जो सालों से उनसे अलग रहे हों.

Pull your socks up- इसका मतलब होता है मेहनत करके उपर उठना. खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करना. या आप किसी को मोटिवेट करने के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे if you Pull your socks up, you can achive your goal.

Swipe right- हिंदी में मतलब है "दाएं स्वाइप करें" इस शब्द इस्तेमाल आमतौर पर ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स में किसी व्यक्ति को पसंद करने या "हां" कहने के लिए किया जाता है. इसलिए इसे अब सोशल मीडिया पर किसी के प्रति इंस्ट्रेस्ट दिखाने के लिए भी Swipe right वर्ड का इस्तेमाल करते हैं.

out of sight, out of mind- नज़र से दूर, दिल से दूर इसका इस्तेमाल ऐसे समय में किया जाता है जब आप किसी इंसान के जाने से उसे लेकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है. उसे आसानी से भूला देते हो, जैसे this person is out of sight, out of mind for me.

Uphills task- इसका मलतब होता है बहुत ही मुश्किल काम जिसे करने के लिए सोचना पड़े, लेकिन एक चैलेंज की तरह आप इस काम को लेते हैं.

