विज्ञापन

JNU में कितनी लगती है हॉस्टल की फीस? महज इतने रुपये में मिल जाता है खाना

JNU Hostel fee: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर नारे लगाए गए, जिसके बाद अब ऐसा करने वाले छात्रों के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है.

Read Time: 3 mins
Share
JNU में कितनी लगती है हॉस्टल की फीस? महज इतने रुपये में मिल जाता है खाना
JNU में हॉस्टल फीस

JNU Hostel fee: दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है. दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद जेएनयू में प्रदर्शन शुरू हो गया, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को लेकर जेएनयू कैंपस में विवादित नारे लगाए गए. इस मामले को लेकर अब ऐसा करने वाले छात्रों के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो रही है. ऐसे में आज हम आपको जेएनयू के हॉस्टल और खाने के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि जेएनयू में हॉस्टल फीस कितनी लगती है और यहां के मेस में खाना कितने रुपये में मिलता है. 

जेएनयू में कितनी है हॉस्टल फीस?

  • हॉस्टल एडमिशन फीस- ₹5.00
  • हॉस्टल सिक्योरिटी - ₹50.00
  • मेस सिक्योरिटी (रिफंडेबल) - ₹750.00
  • मेस एडवांस (Adjustable) - ₹750.00
  • न्यूजपेपर (सालाना) - ₹15.00
  • क्रॉकरी, बर्तन आदि - ₹50.00

निर्मला सीतारमण से लेकर विदेश मंत्री जयशंकर तक, इन नेताओं ने की है JNU से पढ़ाई

दो सेमेस्टर के लिए रूम का किराया 

  • सिंगल सीटेड रूम का चार्ज ₹240.00 है, वहीं जिन MCM स्कॉलरशिप वाले छात्रों के लिए ये 180.00 रुपये है. 
  • डबल सीटेड (Double Seated) के लिए ₹120.00 और स्कॉलरशिप वाले छात्रों के लिए 90.00 रुपये का चार्ज है. 
  • हॉस्टल अलॉटमेंट के वक्त 6 हजार रुपये सिक्योरिटी के तौर पर लिए जाते हैं, जो रिफंडेबल होता है. 

खाने का कितना पैसा लगता है?

JNU को कम पैसे में अच्छी पढ़ाई के लिए जाना जाता है. यहां मेस चार्ज भी काफी कम है, यानी खाना खाने के पैसे भी ज्यादा नहीं देने होते हैं. अगर महीने में आप दो वक्त का खाना खाते हैं तो इसका खर्च करीब तीन हजार तक आएगा. मेस के लिए 750.00 रुपये एडवांस ले लिए जाते हैं, जो आपके खाने के बिल में ही एडजस्ट हो जाता है. इसके बाद हर महीने के हिसाब से अपने खाने का बिल देना होता है.  

एडमिशन के बाद हॉस्टल कब मिलता है?

जेएनयू में एडमिशन के तुरंत बाद हॉस्टल नहीं मिलता है, आमतौर पर इसमें एक से दो महीने तक लग सकते हैं. जेएनयू में कुल 18 हॉस्टल हैं, जिनमें करीब 5500 से ज्यादा छात्र रहते हैं. इनमें लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल भी शामिल हैं, ऐसे भी हॉस्टल हैं, जहां लड़के और लड़कियों के रूम एक साथ होते हैं. ज्यादातर हॉस्टल के नाम नदियों पर रखे गए हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
JNU Hostel Fee, Jnu Hostel Fees, JNU Slogan, PM Modi JNU, JNU Mess Fee
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com