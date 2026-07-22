टॉप 5 Olympiad exams, जिनके बारे में हर छात्र को पता होना चाहिए

स्कूल के दिनों में अक्‍सर टीचर्स बच्‍चों को ओलंपियाड परीक्षाएं (Olympiad Exams) देने को कहते हैं. ये परीक्षाएं छात्रों की रटने की क्षमता नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट, तार्किक सोच और समस्या समाधान (Problem Solving) की क्षमता को परखती हैं. भारत में कई ओलंपियाड आयोजित किए जाते हैं. जानें ऐसे 5 प्रमुख ओलंपियाड एग्जाम, जिनके बारे में हर छात्र को जानकारी होनी चाहिए.

1. इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड (IMO)

मैथमेटिक्स में रुचि रखने वाले छात्रों के बीच यह सबसे लोकप्रिय ओलंपियाड में से एक है. स्कूल स्तर पर Science Olympiad Foundation (SOF) भी International Mathematics Olympiad (IMO) आयोजित करता है, जबकि भारत के आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड कार्यक्रम के लिए अलग राष्ट्रीय चयन प्रक्रिया होती है.

2. नेशनल साइंस ओलंपियाड (NSO)

Science Olympiad Foundation (SOF) द्वारा आयोजित National Science Olympiad (NSO) कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए लोकप्रिय परीक्षा है. इसमें विज्ञान की अवधारणाओं, विश्लेषणात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया जाता है.

3. इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड (IEO)

अंग्रेजी भाषा, व्याकरण, शब्दावली और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर बनाने के लिए International English Olympiad (IEO) एक लोकप्रिय परीक्षा है. इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाणपत्र, मेडल और अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं.

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4. नेशनल साइबर ओलंपियाड (NCO)

डिजिटल युग में कंप्यूटर और साइबर तकनीक की समझ बेहद महत्वपूर्ण हो गई है. National Cyber Olympiad (NCO) छात्रों की कंप्यूटर, आईटी, साइबर सुरक्षा और तार्किक क्षमता का आकलन करता है. यह परीक्षा भी SOF द्वारा आयोजित की जाती है.

5. इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड (IGKO)

सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र जैसे विषयों में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए International General Knowledge Olympiad (IGKO) एक अच्छा विकल्प है.

ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी कैसे करें