ये हैं दुनिया की सबसे मजेदार नौकरियां, वाइन या बीयर चखते रहो और सैलरी पाते रहो

Weirdest Jobs: हम सभी के लिए नौकरी का मतलब ऑफिस जाना, लैपटॉप चलाना, ईमेल करने जैसे काम है लेकिन कुछ जॉब ऐसी हैं, जो न सिर्फ मजेदार हैं, बल्कि पैकेज भी शानदार देती हैं. ये इतनी अजीब, इतनी हटके और इतनी दिलचस्प नौकरियां हैं कि पहली बार सुनकर हंसी आ जाती है. फिर लगता है कि क्या सचमुच ऐसी जॉब भी होती हैं. तो चलिए दुनिया की 10 सबसे अजीबोगरीब नौकरियों के बारें में जानते हैं, जहां लोग सोकर, सूंघकर, रोकर, बियर पीकर मोटा पैसा कमाते हैं.

1. सोकर कमाएं पैसे

सोचिए, आपका काम बस रोज अलग-अलग बेड पर सोना हो और इसके लिए पैसे भी मिले तो कैसा रहेगा. फिनलैंड के एक होटल ने एक कर्मचारी को इसी काम के लिए रखा है. उसे रोज एक नया बेड, अच्छी नींद और फिर एक छोटा रिव्यू देना होता है. कई अन्य गद्दे और बेड बनाने वाली कंपनियां भी इसी तरह का जॉब ऑफर करती हैं. इसके लिए मोटी सैलरी भी मिलती है.

2. पेंट सूखता देखो, पैसे कमाओ

यूके में एक आदमी का काम है पेंट किए हुए कार्डबोर्ड को देखना, कितना समय लगता है, रंग कैसा बदलता है, टेक्सचर में क्या फर्क आता है. यह दुनिया की सबसे धैर्य वाली नौकरी मानी जाती है.

3. दिनभर फिल्में-सीरीज देखो, पैसे पाओ

दुनिया में एक इंसान की जॉब नेटफ्लिक्स व्यूअर की है. उसका काम हर नई सीरीज और फिल्म को रिलीज से पहले देखना, सही कैटेगरी और टैग लगाना और यह बताना कि कंटेंट किस तरह का है. इसके लिए अच्छी-खासी सैलरी मिलती है.

4. ट्रेन में लोगों को अंदर धकेलने वाली जॉब

जापान में ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है कि लोगों को अंदर धकेलकर जगह बनानी पड़ती है. ये काम ओशिया करते हैं. इनका काम है ट्रेन के बाहर खड़े लोगों को धीरे-धीरे अंदर धकेलना, दरवाजे बंद करवाना और सबको सेफ्टी के साथ अंदर सेट करना है. यह जितना यूनिक, उतना ही मजेदार काम है.

5. रोने के पैसे

दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों में परंपरा है कि अंतिम संस्कार जोर-जोर से रोकर किया जाए. इसके लिए बकायदा प्रोफेशनल मातम (Professional Mourners) रखे जाते हैं. इसमें जोर से रोना, शोक का माहौल बनाना और परिवार का साथ देना है. ये एक कल्चर-बेस्ड जॉब है, जिसकी खूब डिमांड रहती है.

6. सांप का जहर निकालने वाले लोग

ये मजबूत दिल वालों की जॉब है. सांप का जहर निकालकर दवाइयों और एंटी-वेनम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. यह बहुत रिस्की जॉब है. इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है. इस जॉब में बहादुर लोग ही जाते हैं.

7. डॉग फूड चखने वाले इंसान

डॉग फूड को मार्केट में भेजने से पहले इंसान टेस्ट करते हैं, ताकि पता चले कि फ्लेवर कैसा है, टेक्सचर ठीक है या नहीं, क्वालिटी कितनी बढ़िया है. मतलब पालतू कुत्तों से पहले इंसान चखते हैं. इस काम के लिए शानदार सैलरी मिलती है.

8. सूंघने वाली नौकरी

कई प्रोडक्ट्स जैसे डियो, साबुन, स्किन प्रोडक्ट्स का टेस्ट करने के लिए प्रोफेशनल लोग (Odor Judges) रखे जाते हैं. ये लोग लोगों की सांस, पैर और अंडरआर्म की बदबू सूंघते हैं. ये काम आसान नहीं, लेकिन कंपनियों के लिए बहुत जरूरी होता है. इसके लिए अच्छी सैलरी मिलती है.

9. एक जैसे टेस्ट को रोज चखना

30 साल से एक शख्स रोज मार्मिट के अलग-अलग बैच को टेस्ट करता है. उसे टेक्सचर, फ्लेवर, कंसिस्टेंसी सब चेक करना होता है. इसके लिए वह अच्छी पैकेज पाता है.

10. शराब या बीयर टेस्ट करने वाली जॉब

वाइन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है. 2025 तक यह 528 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है. इसी वजह से वाइन टेस्टर (Sommelier) एक हॉट करियर बन चुका है. वाइन टेस्टर को वाइन के हर फ्लेवर को चखना, खुशबू, कलर, टेक्सचर जांचना होता है. ये सब देखर कंपनी को रिपोर्ट देना होता है. यह जिम्मेदारी वाला प्रोफेशन है. इसके लिए कोर्स भी होते हैं और भारत में 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख से ज्यादा तक सैलरी मिलती है.