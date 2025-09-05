विज्ञापन

आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 45 शिक्षकों 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025' से करेंगी सम्मानित, यहां देखें लिस्ट

ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि पूरे समाज की तरफ से उन टीचर्स को 'धन्यवाद' कहने का एक तरीका है, जो बिना किसी दिखावे के अपना पूरा जीवन बच्चों के भविष्य को बनाने में लगा देते हैं.

आज राष्ट्रपति 45 शिक्षकों करेंगी National Teachers' Awards 2025 से सम्मानित.

National Teachers' Awards 2025 winners list :  हर साल 5 सितंबर को जब पूरा देश शिक्षक दिवस के जश्न में डूबा होता है, तो सबकी निगाहें एक बेहद खास मौके पर टिकी होती हैं- 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार' समारोह पर. ये वो सम्मान है जो उन टीचर्स को दिए जाते हैं, जिन्होंने सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उनके जीवन को संवारा है, उन्हें सही रास्ता दिखाया है और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा किया है, जो काबिले तारीफ है. 

इस साल भी, शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर, हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐसे ही 45 बेहतरीन और समर्पित शिक्षकों को 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025' से सम्मानित करेंगी. जिसकी पूरी लिस्ट, उनके नाम और स्थान के साथ आपके साथ साझा कर रहे हैं...

क्रमांकशिक्षक का नाम        स्थान
1सुनीता    सोनीपत
 
2शशि पॉल  एक प्रकार का हंस
 
3नरिंदर सिंहलुधियाना
4अवधेश कुमार झाउत्तर पश्चिम दिल्ली
5मंजूबाला    चम्पावत
 
6परवीन कुमारीचंडीगढ़
 
7नीलम यादव    खैरथल तिजारा
 
8भाविनीबेन दिनेशभाई देसाईदमन
 
9विलास रामनाथ सातारकरउत्तरी गोवा
10हितेश कुमार प्रवीणचंद्र भुंडियाराजकोट
 
11हिरेनकुमार हसमुखभाई शर्मागांधीपुरा खेड़ा
 
12शीला पटेल    दमोह
13भेरूलाल ओसाराआगर मालवा
 
14डॉ. प्रज्ञा सिंहदुर्ग
 
15कुलदीप गुप्ताराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिंद्राह
16राम लाल सिंह यादवभदोही
 
17मधुरिमा तिवारीमिर्जापुर
 
18कुमारी निधिकिशनगंज
 
19दिलीप कुमारसुपौल
 
20सोनिया विकास कपूरमुंबई
 
21कंधन कुमारेसनएबरडीन
 
22संतोष कुमार चौरसियाकोरबा
 
23डॉ. प्रमोद कुमारनालंदा
 
24तरुण कुमार दाशकोरापुट
 
25बसंत कुमार राणामल्कानगिरी
 
26तनुश्री दास        मेदिनीपुर पश्चिम
 
27नांग एकथानी मौंगलांगपापुम पारे
 
28पेलेनो पेटेनिलहुकोहिमा
 
29कोइजाम मचासनइम्फाल पश्चिम
 
30कर्मा टेम्पो एथेनपामंगन
 
31डॉ. हेइपोर यूनी बैंग    पूर्वी जयंतिया हिल्स
 
32बिदिशा मजूमदार    गोमती
 
33देबजीत घोषडिब्रूगढ़
 
34श्वेता शर्मादेवघर
 
35डॉ. शेख मोहम्मद वाकियोद्दीन शेख हामिदोद्दीननांदेड़
 
36डॉ. संदीपन गुरुनाथ जगदालेलातूर
 
37इब्राहिम एसमूला एंड्रोथ
 
38मधुरिमा आचार्यकोलकाता
 
39मदबाथुला थिरुमाला श्रीदेवीविशाखापत्तनम
 
40मरम पवित्रासूर्यापेट
 
41रेवती परमेश्वरनचेन्नई
 
42विजयलक्ष्मी वीतिरुपूर
 
43किशोरकुमार एम.एस.तिरुवनंतपुरम
 
44डॉ. वी रेक्स उर्फ ​​राधाकृष्णनथिलैयाडी वल्लियाम्मल गवर्नमेंट हाई स्कूल
 
45मधुसूदन के.एस.मैसूर
 

बता दें कि ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि पूरे समाज की तरफ से उन टीचर्स को 'थैंक यू' कहने का एक तरीका है, जो बिना किसी दिखावे के अपना पूरा जीवन बच्चों के भविष्य को बनाने में लगा देते हैं.

