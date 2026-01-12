विज्ञापन

स्वामी विवेकानंद के ये 5 विचार बदल देंगे जिंदगी, पढ़ाई से लेकर नौकरी तक में आएंगे काम, Gen Z भी एक बार पढ़ें

12 जनवरी, 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था और हर साल उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस मौके पर देश के विभिन्न स्थानों पर तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं से जुड़े हुए हैं.

स्वामी विवेकानंद आज भी युवाओं के लिए एक रोल मॉडल से कम नहीं हैं. स्वामी विवेकानंद ने ऐसे कई संदेश दिए हैं, जो लाखों-करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं. जीवन में लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए? स्वामी विवेकानंद के विचार इसका मार्गदर्शन करते हैं. स्वामी विवेकानंद कहते थे संकल्प शक्ति, विचारों में ऊर्जा और आत्मविश्वास अगर किसी व्यक्ति में हो, तो जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है. 12 जनवरी, 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था.

स्वामी विवेकानंद के संदेश

स्वामी विवेकानंद ने एक बार युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहा था, "उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए.तुम जो सोच रहे हो, उसे अपनी जिंदगी का विचार बनाओ. उसके बारे में सोचो. उसके लिए सपने देखो, उस विचार के साथ जीयो. तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी मांसपेशियों में, तुम्हारी नसों में और तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में वो विचार भरा होना चाहिए. यही सफलता का सूत्र है."

"तुम लोग कमर कसकर काम में जुट जाओ, हुंकार मात्र से हम दुनिया को पलट देंगे. अभी तो केवल शुरुआत है, मेरे बच्चों..."

"हम वही हैं जो हमारे विचारों होते हैं. हम वही बनते हैं जो हमारे विचार हैं; इसलिए सावधान रहें कि आप क्या सोचते हैं".

" जीवन में जितना बड़ा संघर्ष होता है, जीत उतनी ही शानदार ही होती है. इसलिए संघर्ष करने से डरे नहीं". 

"जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते. हमेशा अपने पर विश्वास बनाए रखें."

