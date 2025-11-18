विज्ञापन

आतंकी मॉड्यूल पर छापेमारी के बीच क्या कर रहे हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के छात्र? ये रहा जवाब

Al-Falah University Students: फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी के बीच छात्रों के मन में भी कई तरह के सवाल हैं, यहां पर फिलहाल क्लासेस चलाई जा रही हैं.

आतंकी मॉड्यूल पर छापेमारी के बीच क्या कर रहे हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के छात्र? ये रहा जवाब
अल-फलाह यूनिवर्सिटी

Al-Falah University: दिल्ली बम धमाके के बाद से ही फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी काफी चर्चा में है. पिछले दिनों यहां से लगातार डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई और उनसे एनआईए पूछताछ कर रही है. दिल्ली में धमाका करने वाला डॉक्टर उमर भी इसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था. इसके अलावा उसके साथ साजिश रचने वाले डॉक्टरों को भी यहीं से गिरफ्तार किया गया. फिलहाल इस यूनिवर्सिटी में सुबह से लेकर शाम तक पुलिस और एजेंसियों की आवाजाही है. ऐसे में सवाल है कि आखिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के छात्र क्या कर रहे हैं?

छात्रों में डर का माहौल

यूनिवर्सिटी में व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण है, यूनिवर्सिटी पर अब वित्तीय गड़बड़ी और बाकी चीजों को लेकर भी जांच शुरू हो चुकी है. ऐसे में संस्थान के छात्रों और बाकी कर्मचारियों में डर और अनिश्चितता की भावना है. बताया गया है कि यूनिवर्सिटी से कुछ छात्र घर लौट आए हैं. 

कई छात्रों के लिए रुकना मजबूरी

विश्वविद्यालय में परीक्षा का समय होने के कारण छात्रों और कर्मचारियों के पास परिसर में ही रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. यही वजह है कि ज्यादातर छात्रों की मजबूरी है कि उन्हें यूनिवर्सिटी कैंपस में रुकना पड़ रहा है. उधर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि क्लासेस चलती रहें और कैंपस में छात्र टिके रहें. इसके बावजूद कुछ छात्रों की कमी देखी जा रही है. 

एक एमबीबीएस छात्र ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि अधिकतर छात्र अब भी परिसर में हैं और कक्षाएं जारी हैं, लेकिन केवल औपचारिकता के तौर पर... ज्यादातर छात्र इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि परीक्षाएं हों, जिसके बाद वो अपने घरों को लौट जाएं. मामला ठंडा होने तक ये माहौल दिख सकता है. 

हाल ही में दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले की मौजूदा जांच और जालसाजी-धोखाधड़ी के लिए विश्वविद्यालय के खिलाफ दर्ज दो मामलों के संबंध में अल फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को दो समन जारी किए. 

