चंडीगढ़ में क्यों सड़क पर उतरे छात्र, जानें क्या थी परीक्षा स्थगित होने की वजह

पंजाब यूनिवर्सिटी (PU) और शहर के कई हिस्सों में बुधवार को तनाव और हलचल का माहौल है. एक ओर जहां किसान आंदोलन के पांच साल पूरे होने पर किसान चंडीगढ़ में बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर,PU सीनेट चुनावों पर फैसला न होने के कारण छात्र संगठनों ने यूनिवर्सिटी बंद का आह्वान किया है. इन दोनों बड़े इवेंट्स के चलते प्रशासन हाई अलर्ट पर है और शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

पंजाब यूनिवर्सिटी में टली परीक्षाएं और भारी पुलिस बल

PU सीनेट चुनाव को लेकर कोई साफ निर्णय न होने के कारण पीयू बचाओ मोर्चा ने बुधवार को यूनिवर्सिटी बंद की घोषणा कर दी है. बंद के आह्वान के चलते यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बुधवार को होने वाली सभी निर्धारित परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. शिफ्ट की गई परीक्षाएं भी अब नहीं होंगी. प्रशासन जल्द ही नई तारीखों की घोषणा करेगा.

मंगलवार रात को ही PU के गेट बंद करवा दिए गए थे और हंगामे की खबरें आईं थी. बुधवार को किसी भी घटना से बचने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ-साथ भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)भी तैनात की गई हैं.

सेक्टर-43 दशहरा ग्राउंड में किसानों का जमावड़ा

किसान, चंडीगढ़ के सेक्टर-43 स्थित दशहरा ग्राउंड में प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं.किसानों ने स्टेज बना लिया है, और उनके प्रदर्शन को देखते हुए रैली स्थल के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. चंडीगढ़ पुलिस ने प्रदर्शनों के कारण कई सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया है. कजहेड़ी चौक (सेक्टर 42/43-52/53) से सेक्टर 42/43 छोटा चौक तक, अटावा चौक (सेक्टर 35/36/42/43) तक प्रभावित रहेगा.शहर के निवासियों और यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे बुधवार को निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट की चेक कर लें.

