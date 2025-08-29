विज्ञापन

SSC Selection Post Phase XIII re-exam : SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज XIII का रिएग्जाम आज

रिएग्जाम की तारीख की घोषणा हजारों SSC उम्मीदवारों और कोचिंग शिक्षकों द्वारा रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन के बाद आयोग द्वारा लिया गया.

विदित हो कि रिएग्जाम की तारीख की घोषणा हजारों SSC उम्मीदवारों और कोचिंग शिक्षकों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया.

नई दिल्ली:  कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आज सेक्शन पोस्ट फेज-13 रिएग्जाम 2025 तीन अलग-अलग शिफ्टों में होगा. इस परीक्षा में लगभग 59,500 उम्मीदवार शामिल होंगे.  आपको बता दें कि आयोग द्वारा रीग्जाम उन उम्मीदवारों के लिए है, जिन्हें 24 जुलाई से 2 अगस्त के बीच हुई सिलेक्शन पोस्ट फेज-XIII परीक्षा 2025 के दौरान तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था.

बता दें कि आयोग ने इस परीक्षा से संबंधित एग्जाम सिटी स्लिप 22 अगस्त को जारी किया था और 26 अगस्त को एडमिट कार्ड वेबसाइट लाइव कर दिया गया था.

दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद आया फैसला

विदित हो कि रिएग्जाम की तारीख की घोषणा हजारों SSC उम्मीदवारों और कोचिंग शिक्षकों द्वारा रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन के बाद आयोग द्वारा लिया गया. रिएग्जाम की तारीख का एलान करते हुए SSC के चेयरमैन एस. गोपालकृष्णन ने कहा था कि एक विस्तृत लॉग एनालिसिस किया गया है और लगभग 59,000 ऐसे उम्मीदवारों की पहचान की गई, जिनके लिए 29 अगस्त, 2025 को तीन विशेष परीक्षा शिफ्टें निर्धारित की गई हैं.

उन्होंने यह भी कहा था कि तकनीकी दिक्कतों को पूरी तरह से सुलझाने के लिए, 13 अगस्त को होने वाली कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा 2025 को भी सितंबर के मध्य तक के लिए टाल दिया गया है. चेयरमैन ने जोर देकर कहा कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियां (ECA) और कंटेंट प्रोवाइडर्स, सभी सख्त सेवा-स्तर समझौतों (service-level agreements) के तहत आते हैं और प्रदर्शन में किसी भी कमी के लिए उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ता है.
 

