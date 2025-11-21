स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से की सगाई, एंगेजमेंट रिंग को किया यूं फ्लॉन्ट, ननद भी बोली- दुल्हनियां ले जाएंगे...

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना 23 नवंबर को पलाश मुच्छल के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं. वहीं इसी के चलते हाल ही में क्रिकेटर ने म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ सगाई को कंफर्म करते हुए वीडियो शेयर किया है. क्रिकेटर ने इंडियन क्रिकेट टीम के साथ एक मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें वह अपनी एंगेजमेंट रिंग को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आईं. इसके अलावा स्मृति मंधाना की ननद और सिंगर पलक मुच्छल ने भी शादी से जुड़ा एक प्यारा सा अपडेट फैंस के साथ शेयर किया है.

पलाश मुच्छल से सगाई की रिंग फ्लॉन्ट करती दिखीं स्मृति मंधाना

स्मृति मंधाना की बात करें तो वीडियो में वह 2006 में रिलीज हुई लगे रहो मुन्नाभाई के गाने समझो हो ही गया गाने पर अपनी टीम की सदस्य जेमिमा रोड्रिग्स, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव और अरुंधति रेड्डी के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं. इसके बाद आखिर में स्मृति मंधाना अपना हाथ कैमरा की तरफ दिखाते हुए अपनी सगाई की अंगूठी को फ्लॉन्ट करती हुईं नजर आती हैं.

स्मृति मंधाना की शादी का ननद पलक मुच्छल ने शेयर किया अपडेट

इस वीडियो पर जहां फैंस और सेलेब्स बधाई दे रहे हैं तो वहीं स्मृति मंधाना की होने वाली ननद पलक मुच्छल, जो बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर हैं. उन्होंने एक डॉगी के साथ एक फोटो शेयर की, जिसके बैकग्राउंड में ले जाएंगे ले जाएंगे दुल्हनिया ले जाएंगे गाना बजता हुआ सुनाई दे रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने दी स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल को शादी की बधाई

गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास संदेश के माध्यम से मंधाना और पलाश को शादी की शुभकामनाएं दी थी. उन्होंने अपने पत्र में लिखा, "यह जानकर बहुत खुशी हुई कि स्मृति और पलाश की शादी 23 नवंबर, 2025 को होगी. इस शुभ और खुशी के मौके पर मंधाना और मुच्छल परिवारों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं. जिंदगी के हर मौसम में हाथ में हाथ डालकर चलते हुए, इस जोड़े को एक-दूसरे की मौजूदगी में ताकत मिले और उनके दिल, दिमाग और आत्मा में तालमेल हो. उनके सपने आपस में जुड़ें और साथ-साथ बढ़ें, उन्हें खुशी और गहरी समझ से भरे भविष्य की ओर ले जाएं."

आगे प्रधानमंत्री ने लिखा, "स्मृति और पलाश भरोसे पर टिकी एक साथ जिंदगी बनाएं, हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े रहें, प्यार से जिम्मेदारियां निभाएं और एक-दूसरे की खूबियों और कमियों के जरिए साथ-साथ आगे बढ़ें. जैसे ही वे एक साथ एक नई, खूबसूरत जिंदगी शुरू करते हैं, स्मृति के कवर ड्राइव की खूबसूरती पलाश की मधुर म्यूजिकल सिम्फनी से मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप बनाती है. यह सही है कि टीम ग्रूम और टीम ब्राइड के बीच एक सेलिब्रेशन क्रिकेट मैच तय किया गया है. दोनों टीमें जिंदगी के खेल में जीतें. मैं इस खास मौके पर कपल को अपनी दुआएं भेजता हूं."