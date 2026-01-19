विज्ञापन

नोएडा के अलावा कहां-कहां बदल गई स्कूलों की टाइमिंग? देख लीजिए पूरी लिस्ट

School Timings: कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते उत्तर भारत के कई शहरों में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर जगहों पर स्कूल सुबह से नहीं खुलेंगे. हालात बिगड़ने पर ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी तैयार किया जा रहा है.

स्कूलों की बदली टाइमिंग

School Timings: उत्तर भारत में जारी कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और बिगड़ती हवा का असर अब सीधे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने लगा है. नोएडा समेत कई कई शहरों, जिलों और राज्यों में भी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है, जबकि कुछ जिलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और कुछ जगहों पर ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन तैयार किया जा रहा है. अगर आपका बच्चा भी स्कूल जाता है, तो यहां जानिए कहां-कहां स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है..

नोएडा और ग्रेटर नोएडा

गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने घने कोहरे और बहुत ठंड को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का आदेश जारी किया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है कि 19 जनवरी 2026 से अगले आदेश तक सभी स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे. यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होगा, जिसमें CBSE, ICSE, IB और UP बोर्ड से जुड़े सभी स्कूल शामिल हैं. प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा और लापरवाही बरतने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी.

गाजियाबाद में स्कूल टाइमिंग

गाजियाबाद में स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला तो लिया गया है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है. यहां 16 जनवरी से स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलाए जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मौसम के अनुसार इसमें आगे भी बदलाव किया जा सकता है.

दिल्ली-NCR में ऑनलाइन क्लास पर चर्चा

दिल्ली-NCR में प्रदूषण, ठंड और कोहरे की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है. इसी वजह से प्रशासनिक स्तर पर इस बात पर विचार चल रहा है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी कक्षाओं को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में शिफ्ट किया जा सकता है. इसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जैसे जिले शामिल हो सकते हैं. हालांकि, फिलहाल स्कूल पूरी तरह बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है.

पंजाब और हरियाणा

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में घना कोहरा इतना ज्यादा है कि कई जगहों पर विजिबिलिटी सिर्फ 5 से 10 मीटर तक रह गई है. चंडीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पंजाब के कई इलाकों में येलो से ऑरेंज अलर्ट लागू है. पंजाब सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की टाइमिंग सुबह 9 बजे से बढ़ाकर 10 बजे कर दी है.

