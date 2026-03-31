RBSE Rajasthan 12th Board Results: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम में सीकर की बेटियों ने पूरे राजस्थान में परचम लहराया है. सीकर जिले की 3 छात्राओं ने 99.80% अंक हासिल कर प्रदेश टॉपर्स में स्थान बनाया है. सीकर शहर कि पालवास रोड स्थित ब्राइट चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा निकिता जांगिड़ और रिषिता तूनवाल ने विज्ञान वर्ग में 99.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल की.

दिव्या भादू ने भी 99.80% अंक पाया

लोसल कस्बे की शेखावाटी स्कूल की छात्रा दिव्या भादू ने भी विज्ञान वर्ग में 99.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया. इसके अलावा पांच छात्राओं ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 99.20 प्रतिशत अंक हासिल किए. शेखावाटी की शैक्षणिक पहचान को और मजबूत किया. रिजल्ट घोषित होते ही स्कूलों में जश्न का माहौल बन गया.

छात्राओं ने डांस करके मनाया जश्न

छात्राओं ने खुशी में डांस किया और मिठाइयां बांटकर अपनी सफलता का जश्न मनाया. स्कूल प्रबंधन ने मेधावी छात्राओं का माला पहनाकर और साफा बांधकर सम्मान किया. स्कूल संचालकों ने कहा कि सीकर आज शेखावाटी ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में एजुकेशन हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है, जहां से हर साल प्रतिभाएं निकलकर प्रदेश में नया मुकाम हासिल कर रही है.

यह भी पढ़ें: राजस्थान 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी, इस साल सभी स्ट्रीम के परिणामों में गिरावट



