अब सामने आया राजस्थान बोर्ड का असली Topper, दोनों हाथ नहीं होने पर भी हासिल किए 100% मार्क्स

Rajasthan 12th Board Topper Success Story: अगर हौसले बुलंद हों, तो शारीरिक अक्षमता भी सफलता की राह में रोड़ा नहीं बन सकती. ऐसा ही उदाहरण हैं भागीरथ सिंह जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100 प्रतिशत अंक प्राप्त करके सबको चौंका दिया है. हैरान करने वाले बात ये है कि भागीरथ के दोनों हाथ नहीं हैं बावजूद इसके उन्होंने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 100 प्रतिशत अंक हासिल कर इतिहास रच दिया है. उनकी इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है.

भागीरथ सिंह दोनों हाथों से दिव्यांग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमी को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया. साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट भागीरथ ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर हर सब्जेक्ट में पूरा अंक प्राप्त किए. उनकी इस असाधारण सफलता पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है.

जयपुर

बीकानेर के होनहार छात्र भागीरथ सिंह (पुत्र श्री रामनारायण सिंह) ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के विज्ञान संकाय में 100% अंक प्राप्त कर अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने अपने अदम्य साहस, आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर pic.twitter.com/cwgzMSsjau — Madan Dilawar (@madandilawar) April 5, 2026

भागीरथ की इस सफलता के पीछे उनके पिता रामनारायण सिंह का बड़ा हाथ है. उन्होंने अपने बेटे को हर कदम पर मोटिवेट किया और कभी टूटने नहीं दिया. आपको बता दें कि पढ़ाई के दौरान भागीरथ को कई तकनीकी और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखा. भागीरथ का मानना है कि सकारात्मक सोच और लगातार मेहनत ही उनकी सफलता की कुंजी है.

आपको बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 31 मार्च को 12वीं कक्षा के तीनों स्ट्रीम (साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स) के रिजल्ट घोषित किए थे. इस साल साइंस स्ट्रीम का पासिंग परसेंटेज 96.23% रहा है.

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