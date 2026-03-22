Rajasthan 10th Board result 2026 out : राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी, डायरेक्ट लिंक से करें चेक

Rajasthan 10th Board result 2026 out : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (RBSE) ने 10 वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. अब छात्र आफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूरी क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके रिजल्ट तुरंत चेक कर सकते हैं, लिंक एक्टिव कर दिया गया है. आपको बता दें कि इन परीक्षाओं के लिए कुल 10,68,078 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जो 12 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थीं.

Rajasthan 10th Board result 2026 Date : कैसे करें चेक

ऑफिशियल वेबसाइट - rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं

RBSE Class 10 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करिए.

रोल नंबर सहित मांगी गई जानकारी डालिए.

रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

भविष्य में काम आने के लिए रिजल्ट की एक कॉपी डाउनलोड करके सेव कर लीजिए.

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