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Rajasthan 10th Board result 2026 out : राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी, डायरेक्ट लिंक से करें चेक

Rajasthan 10th Board result 2026 out : इंतजार हुआ खत्म, राजस्थान बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में स्टूडेंट यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना रिजल्च चेक करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

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Rajasthan 10th Board result 2026 out : राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी, डायरेक्ट लिंक से करें चेक
आपको बता दें कि इन परीक्षाओं के लिए कुल 10,68,078 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जो 12 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थीं. 
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Rajasthan 10th Board result 2026 out  : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (RBSE) ने 10 वीं का  रिजल्ट जारी कर दिया है. अब छात्र आफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूरी क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके रिजल्ट तुरंत चेक कर सकते हैं, लिंक एक्टिव कर दिया गया है.  आपको बता दें कि इन परीक्षाओं के लिए कुल 10,68,078 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जो 12 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थीं. 

Rajasthan 10th Board result 2026 Date : कैसे करें चेक

  • ऑफिशियल वेबसाइट - rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं
  • RBSE Class 10 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करिए.
  • रोल नंबर सहित मांगी गई जानकारी डालिए.
  • रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.
  • भविष्य में काम आने के लिए रिजल्ट की एक कॉपी डाउनलोड करके सेव कर लीजिए.

RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट NDTV पर कैसे देखें? यहां जानें सबसे आसान तरीका

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.ndtv.in पर जाएं.
  • होमपेज पर 'बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2026' लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब यहां पर आपको बोर्ड एग्जाम रिजल्ट की लिस्ट मिलेगी.
  • आप Rajasthan Board Class 10 Exam Results 2026 पर क्लिक करिए.
  • खुलते ही एक फॉर्म खुलेगा. इसमें स्टूडेंट अपना नाम, नंबर, रोल नंबर आदि दर्ज करें. 
  • इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
  • ऐसा करने आरबीएसई मैट्रिक रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर खुल जाएगा.
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