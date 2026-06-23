Do you know facts: पूजा-पाठ में कपूर (Camphor) का इस्‍तेमाल किया जाता है. विशेष तौर पर आरती के समय कपूर जलाने की परंपरा सदियों पुरानी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपूर कैसे बनता है?

प्राकृतिक कपूर कैसे बनता है

प्राकृतिक कपूर, कपूर के पेड़ (Camphor Tree) से प्राप्त होता है. इसका वैज्ञानिक नाम Cinnamomum camphora है. यह पेड़ मुख्य रूप से चीन, जापान और ताइवान में पाया जाता है.

कैसे बनाया जाता है कपूर

कपूर के पेड़ की लकड़ी, जड़ और छाल को काटा जाता है.

इन्हें भाप (Steam Distillation) की प्रक्रिया से गुजारा जाता है.

इस प्रक्रिया में कपूर युक्त तेल निकलता है.

तेल को ठंडा करने पर कपूर के क्रिस्टल (स्फटिक) बन जाते हैं.

इन क्रिस्टल्‍स को शुद्ध करके बाजार में बेचा जाता है.

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बाजार में मिलने वाला पूजा का कपूर

आजकल अधिकांश पूजा कपूर प्राकृतिक नहीं बल्कि सिंथेटिक (कृत्रिम) कपूर होते हैं. इसे टरपेंटाइन ऑयल (Turpentine Oil) से बनाया जाता है, जो चीड़ (Pine) के पेड़ों से मिलता है.

कपूर के उपयोग

पूजा और आरती में

आयुर्वेदिक दवाओं में

दर्द निवारक बाम में

कीट-पतंगों को दूर रखने में

सुगंधित उत्पादों में

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