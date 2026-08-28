आपकी एक राय से बदल सकती है परीक्षा व्यवस्था की सूरत, सरकार ने मांगे सुझाव, लास्ट डेट है 13 सितंबर

Exam Reforms 2026 : केंद्र सरकार ने देश में होने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. भारत सरकार द्वारा गठित हाई-पावर्ड टास्क फोर्स (High-Powered Task Force) ने एग्जिमिनेशन सिस्टम में सुधार के लिए देशभर के छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और आम नागरिकों से सुझाव मांगें हैं. बता दें नागरिक अपनी राय और सुझाव हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं.

सुझाव देने की प्रोसेस को आसान बनाया गया है. जो सुझाव देना चाहते हैं व्हाट्सएप पर 91-7827042830 नंबर पर "hptf" लिखकर भेज सकते हैं. इसके अलावा टास्क फोर्स की आधिकारिक वेबसाइट examreforms-taskforce.dopt.gov.in के माध्यम से भी सुझाव दे सकते हैं.इसके अलावा टो-फ्री नंबर 1800-180-4747 पर अपनी राय साझा कर सकते हैं या ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं.

13 सितंबर तक भेजें सुझाव

सुझाव भेजने की लास्ट डेट 13 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल परीक्षा प्रणाली को अधिक मजबूत बनाने और छात्रों की समस्याओं को समझने में मददगार साबित हो सकती है.

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