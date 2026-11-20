बिहार लोक सेवा आयोग की 72वीं परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. बताया गया है कि परीक्षा अब 17 जनवरी 2027 को आयोजित हो सकती है. इससे पहले इसकी तारीखों को दो बार बदला जा चुका है. पहले ये एग्जाम 26 जुलाई को होना था, जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया. इसके बाद 25 अक्टूबर की नई तारीख दी गई, लेकिन इस तारीख को भी एग्जाम नहीं हो पाया था. अब अभ्यर्थियों को पिछले कई दिनों से नई तारीख का इंतजार है. हालांकि अब भी परीक्षा की संभावित तारीख सामने आई है.

उम्मीदवारों का बढ़ रहा इंतजार

BPSC की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का इंतजार लाखों युवा करते हैं, लेकिन पिछले करीब 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और आयोग की तरफ से तारीख पर तारीख दी जा रही है. पहले ही आयोग की इसे लेकर किरकिरी हो रही है और अभ्यर्थी लगातार हमलावर हैं, ऐसे में इस बार संभावित तारीख जारी की गई है. यानी अगर तीसरी बार बदलाव होता है तो ये कहा जा सकता है कि 17 जनवरी की तारीख सिर्फ संभावित थी. फिलहाल आधिकारिक तारीख का इंतजार अब भी बना हुआ है. अभ्यर्थी लगातार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर नजर बनाए रखें.