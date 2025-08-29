मोहन भागवत ने दी ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह, इस मामले में कौन सा राज्य है सबसे ऊपर?

Population of India : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने हाल ही में भारत में जनसंख्या वृद्धि पर अपने विचार साझा किए हैं. उन्होंने, “भारत की जनसंख्या नीति 2.1 बच्चों की है, जिसका मतलब है कि एक परिवार में तीन बच्चे होने चाहिए. ऐसे में प्रत्येक नागरिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके परिवार में तीन बच्चे हों.” यह बात उन्होंने RSS के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कही. साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि उच्च जनसंख्या वृद्धि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे संसाधनों पर दबाव डालती है.

संघ प्रमुख ने मोहन भागवत की इस बात ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत में बच्चों की संख्या का क्या हाल है? क्या सच में हमें और बच्चों की जरूरत है, या जनसंख्या पहले ही काफी ज्यादा है? ऐसे में आइए, इस जरूरी मुद्दे पर थोड़ा और गौर करें और जानें कि भारत में बच्चे पैदा करने के मामले में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है...

प्रजनन दर में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है?

NFHS-5 (2019-21) के आंकड़ों के अनुसार, बिहार भारत में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला राज्य है. बिहार की प्रजनन दर 3.0 है, जिसका अर्थ है कि बिहार में एक महिला औसतन 3 बच्चों को जन्म देती है. बिहार के बाद मेघालय (2.9), उत्तर प्रदेश (2.4), झारखंड (2.3) और मणिपुर (2.2) जैसे राज्य आते हैं.

प्रजनन दर किस राज्य की कम है?

इसके विपरीत, गोवा (1.3), सिक्किम (1.1), चंडीगढ़ (1.3) और जम्मू-कश्मीर (1.4) जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रजनन दर सबसे कम है.

