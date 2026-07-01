विज्ञापन

NEET-PG 2026 परीक्षा की तारीख का ऐलान, देख लीजिए पूरा शेड्यूल

NEET-PG 2026 परीक्षा 30 अगस्त को देशभर के अलग-अलग एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित होगी. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी.

Read Time: 2 mins
Share
NEET-PG 2026 परीक्षा की तारीख का ऐलान, देख लीजिए पूरा शेड्यूल

NEET UG रिजल्ट के इंतजार के बीच NEET-PG 2026 की तारीख का ऐलान किया गया है. नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने बताया है कि देशभर के अलग-अलग एग्जाम सेंटर्स पर होने वाली ये परीक्षा 30 अगस्त, 2026 को आयोजित की जाएगी. पहले माना जा रहा था कि इस परीक्षा में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन अब तारीख और शेड्यूल जारी कर दिया गया है. परीक्षा  कंप्यूटर-आधारित मोड (CBT) में होगी. 

नोट कर लीजिए ये जरूरी तारीखें 

  • ऑनलाइन आवेदन की तारीख: 1 जुलाई (शाम 5 बजे से) से लेकर 21 जुलाई (रात 11:55 बजे तक)
  • परीक्षा के शहर की जानकारी: 11 अगस्त, 2026
  • नतीजों की घोषणा: 30 सितंबर, 2026

उम्मीदवारों को दी गई है ये सलाह

NBEMS की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो ध्यान से पीडीएफ पढ़ें और जल्दबाजी में अपना आवेदन फॉर्म जमा न करें. इस बार कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं. मुख्य तौर पर शहरों के अलॉटमेंट और आधार वेरिफिकेशन के नियमों में बदलाव हुआ है. इस बार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शहर का अलॉटमेंट नहीं होगा. रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवारों को अपने पसंद का शहर चुनना होगा. इसमें तीन अलग विकल्प देने जरूरी हैं. यानी जल्दबाजी में फॉर्म भरने का इस बार कोई फायदा नहीं होगा. 

इसके अलावा उम्मीदवारों को अपनी नई फोटो यानी हाल ही में ली गई फोटो को अपलोड करना होगा. फोटो तीन महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए. अगर फोटो ब्लर है या फिर एडिट की गई है तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है. धोखाधड़ी से बचने के लिए नियमों में सख्ती की गई है. वहीं इस बार फाइनल सबमिशन के बाद फॉर्म में किसी तरह के बदलाव का मौका नहीं दिया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को ध्यान से अपनी हर जानकारी भरनी होगी. 

आधार वेरिफिकेशन जरूरी

इस बार नीट पीजी के लिए आधार  वेरिफिकेशन (Aadhaar-based verification) को अनिवार्य किया जा रहा है.  परीक्षा के दिन उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, इसीलिए उन्हें मेहंदी, स्याही या पेंट से बचने की सलाह दी गई है. 

ये भी पढ़ें - IIT में इस ब्रांच के छात्रों पर बरसते हैं करोड़ों रुपये, तमाम IITs में सबसे बड़े प्लेसमेंट ऑफर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NEET PG Exam, Neet Pg Exam Date, NEET PG Schedule Announced, NEET PG 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com