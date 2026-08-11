NEET PG 2026 सिटी स्लिप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक, देख लीजिए जरूरी तारीखें

NEET UG के बाद अब NEET PG परीक्षा की बारी है. इसकी तारीखों का ऐलान पहले ही किया जा चुका है, जिसके बाद आज सिटी स्लिप जारी होगी. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) इस परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी करेगा. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार इस सिटी स्लिप को आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in या natboard.edu.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें उन्हें अलॉट हुई एग्जाम सिटी की जानकारी होगी.

सिटी स्लिप डाउनलोड करने का तरीका

सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in या फिर natboard.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर दिख रहे NEET PG 2026 सेक्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद NEET PG 2026 Exam City Intimation Slip के लिंक पर क्लिक करें.

अपना यूजर आईडी/एप्लिकेशन नंबर और पासवर् डालकर लॉगिन करें.

ऐसा करते ही स्क्रीन पर आपकी एग्जाम सिटी स्लिप दिख जाएगी

इस सिटी स्लिप को डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकालकर रख लें.

एडमिट कार्ड समझने की भूल न करें

सभी उम्मीदवारों को ये साफ कर दें कि आज जारी होने वाली सिटी स्लिप सिर्फ शहर की जानकारी देने के लिए है, जिससे उम्मीदवार पहले से ही तैयार रहें. इसे एडमिट कार्ड समझने की भूल न करें, एडमिट कार्ड कुछ ही हफ्ते बाद जारी होगा. इसमें आपके सेंटर की सटीक जानकारी होगी और बाकी तमाम तरह के नियम भी लिखे होंगे.

नोट कर लीजिए ये जरूरी तारीखें

एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने की तारीख: 11 अगस्त 2026

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख: 27 अगस्त 2026

नीट पीजी परीक्षा की तारीख: 30 अगस्त 2026

रिजल्ट जारी होने की अंतिम तारीख: 30 सितंबर 2026

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