NEET MDS registration 2026: जल्द शुरू हो सकती है प्रक्रिया, यहां जानें पूरी डिटेल

NEET MDS registration 2026: मेडिकल फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल कोर्स में एडमिशन की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम खबर है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज जल्द ही NEET MDS 2026 यानी मास्टर ऑफ डेंटल के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट.के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है. जो उम्मीदवार देश में MDS कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

NEET MDS कोई साधारण एंट्रेंस टेस्ट नहीं है. यह भारत में पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल प्रोग्राम में एडमिशन के लिए सिंगल विंडो एग्जाम माना जाता है. इस परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर ही मान्यता प्राप्त संस्थानों में MDS सीट मिलती है. चूंकि एग्जाम डेट पहले ही घोषित हो चुकी है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने अकादमिक रिकॉर्ड, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पहचान से जुड़े दस्तावेज और फोटो पहले से तैयार रखें. रजिस्ट्रेशन विंडो खुलने के बाद समय बहुत कम मिलेगा.

NEET MDS registration 2026: ऐसे करें अप्लाई

उम्मीदवार आवेदन के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.