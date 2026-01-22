NEET-PG, NEET-MDS 2026: नीट पीजी और एमडीएस की एग्जाम डेट आ गई, ये है इंटर्नशिप पूरी करने की अंतिम तारीख

NEET-PG और NEET-MDS 2026 के लिए संभावित परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज ने देश की दो सबसे अहम पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम NEET-PG 2026 और NEET-MDS 2026 के लिए आधिकारिक तौर पर संभावित परीक्षा कैलेंडर घोषित कर दिया है. NEET-MDS परीक्षा 2 मई 2026 को होगी. इसके लिए 31 मई 2026 तक इंटर्नशिप पूरी करनी होगी. वहीं NEET-PG परीक्षा 30 अगस्त 2026 को होगी. इसके लिए इंटर्नशिप कंप्लीट करने का समय 30 सितंबर 2026 तक है. दोनों एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होंगे. आप NBEMS का संभावित परीक्षा कैलेंडर के बारे में भी जान सकते हैं.

NBEMS ने कैलेंडर किया जारी

परीक्षा कैलेंडर जारी होने के बाद मेडिकल और डेंटल के कैंडिडेट्स कंप्यूटर-आधारित टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं.नीट पीजी और नीट एमडीएम, दोनों ही परीक्षाएं देश में तय परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर के माध्यम से आयोजित होंगी. एग्जाम का फॉर्मेट कंप्यूटर बेस्ड होने से उम्मीदवार की अपनी तैयारी ऑनलाइन मॉक टेस्ट और डिजिटल एग्जाम प्रैक्टिस के जरिए कर सकते हैं.

परीक्षा का नाम संभावित परीक्षा तिथि

इंटर्नशिप की लास्ट डेट

NEET PG 30 अगस्त 2026 30 सितंबर 2026 NEET MDS 2 मई 2026 31 मई 2026

NEET PG, NEET MDS एग्जाम क्यों होता है?

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) MD (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन), MS और PG डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आयोजित किया जाता है. वहीं नीट एमडीएस डेंटल ग्रेजुएट्स के लिए और एमडीएस मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी में एडमिशन के लिए आयोजित होता है.

मेडिकल और डेंटल पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह बहुत ही जरूरी खबर है. इसके तहत मेरिट के आधार पर उम्मीदवार का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाता है, जो योग्य डॉक्टरों को विशेषज्ञ बनने का मौका देता है.

