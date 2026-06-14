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NEET Admit Card डाउनलोड करने से पहले पोर्टल पर करें ये 4 जरूरी काम, NTA ने जारी की एडवाइजरी

सर्वर पर अधिक लोड से बचने के लिए छात्रों को लॉगिन करने से पहले अपना नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और कैंसिल चेक की स्कैन कॉपी तैयार रखनी होगी.

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NEET Admit Card डाउनलोड करने से पहले पोर्टल पर करें ये 4 जरूरी काम, NTA ने जारी की एडवाइजरी
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET रिएग्जाम का एडमिट कार्ड लाइव कर दिया है. साथ ही एक एडवाइजरी भी अपने ऑफिशियल X एकाउंट पर जारी किया है. जिसे हर छात्र को जानना जरूरी है. दरअसल, पोर्टल पर भारी ट्रैफिक की वजह से कुछ उम्मीदवारों को बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करने में दिक्कत (सर्वर लोड) का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में उन्हें क्या करना है, आइए जानते हैं विस्तार से...

एनटीए की एडवाइजरी के अनुसार, छात्र लॉगिन करने से पहले ही अपनी कुछ जरूरी जानकारियां और दस्तावेज अपने पास तैयार रखें. ऐसा करने से आपका समय बचेगा और आप बिना किसी परेशानी के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

लॉगिन करने से पहले साथ रखें ये 4 चीजें

पोर्टल पर जाने से पहले उम्मीदवारों को नीचे दी गई चीजें अपने पास तैयार रखनी होंगी:

पूरा नाम

बिल्कुल वैसा ही जैसा आपके बैंक खाते (पासबुक) में दर्ज है.

बैंक खाता संख्याIFSC कोड

आपकी बैंक शाखा का सही आईएफएससी कोड.

कैंसिल्ड चेक की स्कैन कॉपीजरूरी बात

NTA ने साफ कहा है कि फाइनल सबमिशन बटन दबाने से पहले पोर्टल पर भरी गई सभी जानकारियों को एक बार अच्छी तरह वैरिफाई कर लें. अगर इसमें कोई गलती होती है, तो आगे की प्रक्रिया में देरी हो सकती है. 

यह भी पढ़ें- NEET री-एग्जाम का एडमिट कार्ड हुआ जारी, डाउनलोड करने से पहले इस बात का जरूर रखें ख्याल

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