आपके बच्चे ने तो मिस नहीं की NCERT की यह AI क्लास! पूरा वीडियो यहां है

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने स्टूडेंट्स के लिए एक खास AI प्रोग्राम शुरू किया है. जिसके मदद से बच्चे अपनी मैथ स्किल्स को बेहतर कर सकेंगे. ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 12-15 जनवरी, 2026 तक चलेगा. चार दिनों तक चलने वाले इस प्रोग्राम की मदद से बच्चों की मैथ स्किल्स बेहतर किए जाने पर फोकस किया जाएगा. ये प्रोग्राम सुबह 10 बजे से शुरू होगा और सुबह 11 बजे तक चलेगा. यानी ये कुल 4 घंटे का प्रोग्राम होगा. जो भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने की इच्छा रखते हैं वो NCERT के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल या PMeVidya चैनल के जरिए इससे जुड़ सकते हैं

इस AI प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए NCERT ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया और लिखा " हमारे साथ जुड़ें और जानें कि डिजिटल टूल्स और AI कैसे मैथमेटिकल लर्निंग को एडवांस- ज़्यादा इंटरैक्टिव, दिलचस्प बना सकते हैं. 12 - 15 जनवरी, 2026 सुबह 10:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक इस प्रोग्राम को YouTube @NCERTOFFICIAL - https://youtube.com/@NCERTOFFICIAL/streams PM eVidya चैनल्स पर देख सके."

क्या है इस प्रोग्राम का मकसद

इस प्रोग्राम के जरिए बच्चों को यह बताने की कोशिश की गई है कि स्कूल लेवल पर मैथ्स सिखाने और सीखने में AI-सपोर्टेड टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है.

इस प्रोग्राम का फोकस इस बात पर होगा कि स्टूडेंट्स मैथ्स कैसे सीखते हैं, वे आम तौर पर कहां गलतियां करते हैं.

मैथ्स की गलतियों को सिस्टमैटिक तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है.

हर दिन इस इंटरैक्टिव प्रोग्राम के जरिए कुछ नया बच्चों को सिखाया जाएगा. हर दिन क्या पढ़ाया जाएगा इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है

सोमवार यानी 12 जनवरी का विषय होगा- Leveraging AI to Map Misconceptions and Learning Outcomes. मंगलवार यानी 13 जनवरी का विषय होगा-Designing Diagnostic Assessments to Identify Learning Gaps. बुधवार यानी 14 जनवरी का विषय- Creating Visual Content for Conceptual Remediation गुरुवार यानी 15 जनवरी का विषय-Differentiated Instruction through Digital Platform

NCERT अब डिजिटल एजुकेशनल पर भी फोकस कर रही है. इस तरह के प्रोग्राम NCERT के डिजिटल एजुकेशन कैंपेन का हिस्सा है.