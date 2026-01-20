NHRC Online Internship 2026: मानवाधिकार आयोग में इंटर्नशिप का बड़ा मौका, इतना मिलेगा स्टाइपेंड

NHRC Online Short Term Internship 2026: अगर आप मानवाधिकार के बारे में सीखना चाहते हैं और इसे असली दुनिया में देखने का मौका चाहिए, तो NHRC की ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप (Online Short-Term Internship) आपके लिए एक बढ़िया मौका है. यह इंटर्नशिप खास तौर पर छात्रों और रिसर्स करने वालों के लिए है, ताकि उन्हें मानवाधिकार के अहमियत और असली केस स्टडीज समझ में आ सकें. यह ऑनलाइन प्रोग्राम 9 मार्च से लेकर 20 मार्च 2026 तक चलेगा. जानिए इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या फायदा होगा..

इंटर्नशिप की डेट्स और टाइम

यह प्रोग्राम 9 मार्च से 20 मार्च तक चलेगा और इसका टाइम सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा. इस दौरान आपको पूरे टाइम ऑनलाइन मौजूद रहना होगा. आवेदन की आखिरी तारीख 28 जनवरी 2026 शाम 6 बजे है, इसलिए टाइम रहते अप्लाई करना जरूरी है.

कौन कर सकता है अप्लाई

किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं

कोई भी 5 साल का PG कोर्स कर रहे तीसरे साल के छात्र या उससे ऊपर

ग्रेजुएशन के तीसरे या आखिरी साल के छात्र

PG डिग्री या डिप्लोमा के किसी भी साल के छात्र

3 साल का LL.B प्रोग्राम कर रहे छात्र

किसी भी विषय में रिसर्च कर रहे रिसर्चर

इंटर्नशिप के लिए एलिजिबिलिटी

आपकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक 28 साल से कम होनी चाहिए.

क्लास 12 और उसके बाद सभी सेमेस्टर में कम से कम 60% अंक होने चाहिए.

जो पहले से NHRC की इंटर्नशिप कर चुके हैं, वे अप्लाई नहीं कर सकते हैं.

अप्लाई कैसे करें

इंटर्नशिप के लिए अप्लाई सिर्फ NHRC की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन किया जाएगा. आपको एक छोटा सा 250 वर्ड्स का स्टेटमेंट ऑफ पर्पज (Statement of Purpose) देना होगा, जिसमें बताएं कि आप इस इंटर्नशिप में क्यों शामिल होना चाहते हैं. इसके अलावा 10वीं से लेकर अब तक की सभी मार्कशीट्स स्कैन करके अपलोड करनी होंगी. इसके साथ ही आपको अपने HOD, डीन या प्रिसिंपल का रिकमेंडेशन लेटर देना होगा, जो विज्ञापन के बाद की तारीख का होना चाहिए.

इंटर्नशिप में क्या सीखने को मिलेगा

इंटर्नशिप के दौरान आपको NHRC के चेयरपर्सन और मेंबर्स के साथ इंटरएक्टिव सेशन मिलेंगे. इसके अलावा आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे और मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे. किताबों की समीक्षा करने का मौका भी मिलेगा और आप मानवाधिकार पर बनी फिल्में भी देखेंगे. इनमें बाल मजदूरी, तस्करी, मेंटल हेल्थ और एजुकेशन से जुड़ी फिल्में शामिल हैं. इसके साथ ही, आपको वर्चुअल फील्ड विजिट का एक्सपीरिएंस भी मिलेगा, जैसे जेल, पुलिस स्टेशन, NGOs और शेल्टर होम. इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि मानवाधिकार कैसे असली दुनिया में लागू होते हैं.

इंटर्नशिप पूरा होने पर क्या मिलेगा

इंटर्नशिप पूरी होने पर आपको 2,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा. इसके अलावा, जो समय पर मौजूद रहे, सभी सेशन में हिस्सा लें और प्रोजेक्ट और बुक रिव्यू समय पर जमा करें, उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन (Certificate of Participation) भी मिलेगा. अगर आपको इंटर्नशिप या आवेदन में कोई समस्या आए तो जनरल समस्या के लिए 011-24663371 और टेक्निकल इश्यू के लिए 011-24663294 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.