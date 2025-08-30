AICTE PG छात्रों को दे रहा स्कॉलरशिप, ऐसे करें अप्लाई

PG Scholarship for GATE CEED GPAT Students : अगर आप PG लेवल पर ME, MTech या MDesign जैसे कोर्स कर रहे हैं और GATE, CEED या GPAT क्वालिफाई कर चुके हैं, तो यह खबर आपके लिए है. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) ने पीजी स्कॉलरशिप स्कीम (PG Scholarship Scheme 2025) का ऐलान कर दिया है. इस स्कॉलरशिप के तहत एलिजिबल कैंडिडेट्स को 12,400 रुपए मंथली आर्थिक मदद मिलेगी. आइए जानते हैं इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं....

AICTE PG Scholarship Scheme 2025: जरूरी तारीखें

विज्ञापन जारी होने की तारीख- 31 अगस्त 2025

ऑनलाइन आवेदन शुरू- 1 सितंबर 2025

संस्थान द्वारा स्टूडेंट आईडी बनाने की लास्ट डेट- 10 दिसंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख- 15 दिसंबर 2025

संस्थान द्वारा आवेदन वेरिफाई करने की अंतिम तारीख- 31 दिसंबर 2025

इस स्कॉलरशिप के फायदे

यह GATE, CEED, GPAT क्वालिफाई छात्रों के लिए है.

आर्थिक सहायता सीधे आपके बैंक अकाउंट में आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) के माध्यम से भेजी जाएगी.

स्कॉलरशिप राशि PFMS पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर होगी.

क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए

GATE,CEED,GPAT स्कोर कार्ड

आधार से लिंक्ड एक्टिव बैंक अकाउंट (जनधन या जॉइंट अकाउंट नहीं चलेगा)

मूल आधार कार्ड

जाति प्रमाण पत्र (SC,ST,OBC,NCL,EWS), जो एक साल से ज्यादा पुराना न हो.

बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस AICTE वेबसाइट पर मैनुअली भी चेक कर सकते हैं.

अप्लाई कैसे करें

अपने संस्थान से यूनिक स्टूडेंट आईडी लें.

ऑफिशियल वेबसाइट pgscholarship.aicte.gov.in पर लॉगिन करें.

सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके JPG या JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में अपलोड करें.

निर्धारित समय सीमा में आवेदन सबमिट करें.

आवेदन करते समय इन गलतियों से बचें

1. गलत बैंक अकाउंट डिटेल्स न डालें

2. डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट सही न हो

3. समय सीमा को नजरअंदाज करना

4. संस्थान से वेरिफिकेशन न करवाना

5. कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना होना