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Muharram 2026 School Holiday: 26 जून को इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, मिलेगा लॉन्ग वीकेंड, देखें पूरी लिस्ट

शुक्रवार को छुट्टी होने के कारण छात्रों और कर्मचारियों को 3 दिनों का लंबा वीकेंड मिल रहा है. स्थानीय प्रशासन और चांद दिखने के आधार पर छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव संभव है, इसलिए अभिभावकों को स्कूल से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी गई है.

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Muharram 2026 School Holiday: 26 जून को इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, मिलेगा लॉन्ग वीकेंड, देखें पूरी लिस्ट
देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में 26 जून को स्कूल बंद रहेंगे. यहाँ उन राज्यों की पूरी लिस्ट दी गई है जहाँ छुट्टी रहने की उम्मीद है.

Muharram School Holiday 2026: अगर आप स्कूल जाने वाले छात्र हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. इस हफ्ते शुक्रवार, 26 जून को देश के कई राज्यों में स्कूल बंद रहने वाले हैं. दरअसल, इस्लामिक कैलेंडर के सबसे पवित्र महीनों में से एक, मुहर्रम के 'आशूरा' के मौके पर भारत के कई हिस्सों में छुट्टी की घोषणा की गई है. 

चूंकि यह छुट्टी शुक्रवार को पड़ रही है, इसलिए कई स्कूलों और दफ्तरों में लोगों को लगातार 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार मिलने जा रहा है. आइए जानते हैं कि 26 जून को किन-किन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे और इसका कहां-कहां असर पड़ेगा.

26 जून को क्यों है छुट्टी?

मुहर्रम से इस्लामिक नए साल की शुरुआत होती है. इस महीने के 10वें दिन को 'आशूरा' कहा जाता है, जिसका मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है. इस दिन देश के कई शहरों में जुलूस निकाले जाते हैं. भारत सरकार ने इसे गैजेटेड हॉलीडे (Gazetted Holiday) यानी सरकारी छुट्टी का दर्जा दिया है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों और स्कूल बोर्ड्स ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं.

Muharram Holiday 2026: किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल?

देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में 26 जून को स्कूल बंद रहेंगे. यहां उन राज्यों की पूरी लिस्ट दी गई है जहा छुट्टी रहने की उम्मीद है:

  • उत्तर प्रदेश (UP)
  • दिल्ली (Delhi)
  • महाराष्ट्र (Maharashtra)
  • बिहार (Bihar)
  • झारखंड (Jharkhand)
  • मध्य प्रदेश (MP)
  • छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)
  • पश्चिम बंगाल (West Bengal)
  • तेलंगाना (Telangana)
  • आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh)
  • कर्नाटक (Karnataka)
  • तमिलनाडु (Tamil Nadu)
  • जम्मू और कश्मीर (J&K)
  • त्रिपुरा (Tripura)
  • मिजोरम (Mizoram)

नोट

चूंकि त्योहारों की छुट्टियां कई बार चांद दिखने पर निर्भर करती हैं, इसलिए माता-पिता और छात्र अपने स्थानीय स्कूल या प्रशासन से छुट्टी की पुष्टि जरूर कर लें. कुछ प्राइवेट स्कूल अपने स्तर पर भी फैसला ले सकते हैं.

बैंक और सरकारी दफ्तरों पर भी पड़ेगा असर

26 जून को सिर्फ स्कूल-कॉलेज ही नहीं, बल्कि कई राज्यों में बैंक और सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी उन क्षेत्रों में मुहर्रम को आधिकारिक बैंक हॉलिडे की लिस्ट में शामिल किया है जहां यह त्योहार मनाया जाता है. सभी जरूरी कामकाज अगले वर्किंग डे यानी सोमवार से दोबारा शुरू होंगे.

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