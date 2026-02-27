MPSC Civil Services Prelims Result: MPSC सिविल सर्विस प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

MPSC Civil Services Prelims Result
MPSC Civil Services Prelims Result: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने MPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार सिविल सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा-2025 में शामिल हुए थे, वो MPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आयोग की तरफ से उन उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट और कटऑफ नंबर जारी किए गए हैं, जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया है. पास होने वाले उम्मीदवारों की ही अगली परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा.
रिजल्ट ऐसे करें चेक
- MPSC की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाएं
- होम पेज पर 'MPSC Civil Services Prelims Result 2026' लिंक पर क्लिक करें
- एक नया पेज खुलेगा, जिस पर लॉगइन करना होगा
- लॉगइन करने के बाद उम्मीदवार अपना रिजल्ट देख पाएंगे
- रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें
