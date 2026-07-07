हंसना केवल खुशी जताने का तरीका नहीं है, बल्कि यह बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है. विशेषज्ञों के अनुसार, नियमित रूप से हंसने और खेल-कूद में शामिल रहने वाले बच्चों का मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास बेहतर होता है. बाल विशेषज्ञों का कहना है कि हंसी बच्चों के दिमाग को सीखने, याद रखने और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में मदद करती है.

हंसी से कैसे होता है दिमाग का विकास?

विशेषज्ञों के मुताबिक, जब बच्चे खुलकर हंसते हैं तो उनके मस्तिष्क के कई हिस्से एक साथ सक्रिय हो जाते हैं. इससे सोचने, समझने, रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की क्षमता को बढ़ावा मिलता है. हंसी मस्तिष्क के लिए एक तरह की मानसिक कसरत की तरह काम करती है.

तनाव कम करने में मददगार

बचपन में लगातार तनाव दिमाग के विकास पर नकारात्मक असर डाल सकता है. हंसने से शरीर में कॉर्टिसोल (Cortisol) जैसे तनाव पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर कम होता है. इसके साथ ही डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे फील-गुड रसायनों का स्तर बढ़ता है, जिससे बच्चे अधिक खुश और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं.

सीखने की क्षमता होती है बेहतर

बाल विशेषज्ञों का मानना है कि जब बच्चे खुशी और सुरक्षित माहौल में सीखते हैं, तो वे नई जानकारी को अधिक आसानी से समझते और लंबे समय तक याद रख पाते हैं. यही कारण है कि विशेषज्ञ स्कूलों में भी खेल और हास्य से जुड़े गतिविधियों को बढ़ावा देने की सलाह दे रहे हैं.

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माता-पिता के साथ रिश्ता होता है मजबूत

साथ बैठकर हंसना, खेलना और मजेदार बातें करना केवल मनोरंजन नहीं है. इससे माता-पिता और बच्चों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है. हंसी के दौरान शरीर में ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ सकता है, जो भरोसा और अपनापन बढ़ाने में मदद करता है.

The Brain That Loves to Laugh

यह खबर ब्रिटेन की Middlesex University की अर्ली चाइल्डहुड विशेषज्ञ डॉ. जैकलिन हार्डिंग की पुस्तक The Brain That Loves to Laugh में शामिल विभिन्न न्यूरोसाइंस और बाल विकास संबंधी शोधों के विश्लेषण पर आधारित है. इसमें बताया गया है कि हंसी और खेल बच्चों के मस्तिष्क के विकास, सीखने की क्षमता, भावनात्मक संतुलन और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.